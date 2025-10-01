हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे होटल्स और दुकानें, देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे होटल्स और दुकानें, देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग की ओर राज्य में दुकानें, होटल्स और अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया गया है. हालांकि इसमें शराब की दुकानें शामिल नहीं हैं.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Oct 2025 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर समय की पाबंदी हटा ली है, लेकिन शराब वाली जगहों को इससे बाहर रखा गया है. सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में दुकानें, होटल, रेस्तरां और अन्य कारोबारी जगहें 24 घंटे खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को हर हफ्ते 24 घंटे की छुट्टी मिले. 

यह फैसला कर्मचारियों के कामकाजी घंटों और छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि शराब बेचने वाली जगहें जैसे बार, पब, डिस्को और वाइन शॉप्स पर यह छूट लागू नहीं होगी. 

पहले से तय है दुकानों के खुलने बंद होने का समय 

इनके खुलने और बंद होने के समय पहले से तय हैं, जो 2017 और 2020 के नोटिफिकेशन के मुताबिक चलेंगे. पहले थिएटर और सिनेमा हॉल को भी इनमें शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है. यह आदेश स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सख्ती से लागू करने के निर्देश देता है.

कई शिकायतों के बाद महाराष्ट्र सरकार का कदम

कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया, जहां कुछ जगहों पर 24 घंटे खोलने पर रोक लगाई जा रही थी. अब गैर-शराब वाली दुकानें और कारोबार बिना समय की चिंता के चल सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है. यह फैसला महाराष्ट्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है.

अधिनियम की धारा 11 के तहत, राज्य सरकार को एक क्षेत्र के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए दुकानें, कमर्शियल परिसरों या मॉल के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार दिया गया है. इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 19 दिसंबर 2017 की अधिसूचना द्वारा परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है, के साथ-साथ सभी प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों, थिएटरों और राज्य के अलग-अलग इलाकों में सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय किया था.

 

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
बॉलीवुड
Photos: 66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
जनरल नॉलेज
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget