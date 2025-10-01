शरद पवार-अजित पवार की मुलाकात ने चढ़ाया महाराष्ट्र का सियासी पारा, 1 घंटे हुई चर्चा

महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार और शरद पवार के बीच लगभग एक घंटे तक चर्चा हुई. इस मुलाकात में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई, इसकी जानकारी भी सामने आई है.

मुंबई के वाय. बी. चव्हाण सेंटर में यह मुलाकात हुई. चाचा-भतीजे के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा चली. इस मुलाकात का असली कारण क्या था? इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक मालेगांव सहकारी शुगर फैक्ट्री के संदर्भ में थी, साथ ही राज्य में बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा हुई.

किन-किन विषयों पर हुई चर्चा

बैठक में बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर बातचीत हुई. शरद पवार ने अजित पवार से अब तक कितने पंचनामे (सर्वे) हुए हैं, इसकी पूछताछ की. अजित पवार ने भी शरद पवार को सरकार की ओर से दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी. अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए निधि इकट्ठा करने के विषय पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा, कुछ पारिवारिक विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई.

पहले भी मिल चुके हैं दोनों नेता

यह पहली बार नहीं है कि अजित पवार और शरद पवार एक साथ आए हों. दोनों नेता पहले भी अलग-अलग कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों में साथ नजर आ चुके हैं. कुछ समय पहले दोनों राष्ट्रवादी गुटों के एक होने की चर्चाएँ भी तेज हुई थीं. उसके बाद चाचा-भतीजे कुछ बैठकों में साथ दिखाई दिए, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला. लेकिन बाद में यह चर्चा ठंडी पड़ गई. अब एक बार फिर अजित पवार और शरद पवार के बीच एक घंटे तक चर्चा हुई है.