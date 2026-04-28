महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल, नागपुर में 10 दिनों में 13 लोगों की मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मौसम विभाग ने हीटवेव के चलते सावधानी बरतने की सलाह दी.

महाराष्ट्र में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं और कई शहरों का तापमान तो इतना है कि लोगों को चपेट में ले रहा है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रह रहा है. तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ती नमी लोगों को बीमार कर है. पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों के ओपीडी में हीट स्ट्रोक के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है. राज्य के विदर्भ इलाके में स्थिति काफी गंभीर है. यहां नागपुर सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, जहां पिछले 10 दिनों में13 लोगों की प्राकृतिक मौत हो गई है.

विदर्भ क्षेत्र के नागपुर जिले में पिछले 10 दिनों के भीतर यहां के दो बड़े अस्पतालों (GMCH) और मेयो (IGGMCH) में कुल 13 लोगों की मौत हो गई. इन मौतों को फिलहाल लू (हीटस्ट्रोक) के संदिग्ध मामलों के तौर पर देखा जा रहा है. खास तौर पर, इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5 प्राकृतिक मौतें दर्ज की गईं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 मौतें दर्ज की गईं.

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नागपुर का ताप बना मुसीबत

नागपुर के दो अस्पतालों में हुई मौतोें में सभी लोग 32 से 55 साल के आयु वर्ग के थे. इनमें से अधिकतर लोग सड़क किनारे रहने वाले हैं या ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाले हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाया कि मौत का असली कारण लू ही था या नहीं. पिछले साल भी ऐसी आशंका थी कि 40 लोगों की मौत लू लगने से हुई थी.

मौसम विभाग के अनुसार, नागपुर का तापमान सामान्य से अधिक रह रहा है जिससे इस इलाकें में गर्मी की मार को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. यहां न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 से 45.5 डिग्री सेल्सियस रह रहा है. यहां लू के थपेड़े लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं.

कैसा रहेगा अन्य इलाकों का हाल?

मुंबई समेत कोंकण इलाके में तापमान तुलनात्मक रूप से कम लेकिन नमी वाला रहा. मुंबई में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. IMD ने महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार, नासिक और जलगांव समेत कई दूसरे जिलों में भी हीटवेव का अनुमान लगाया है. हीटवेव के चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है और स्कूलों, मजदूर वर्ग और बाहरी काम करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है. डिहाईड्रेशन से बचने के लिए लोगों से सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने के लिए कहा गया है.

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