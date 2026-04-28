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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: भयंकर हीटवेव के बीच दिल्लीवालों को बादल देंगे राहत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Delhi Weather: भयंकर हीटवेव के बीच दिल्लीवालों को बादल देंगे राहत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Delhi Weather Today Update: मौसम विभाग का अनुमान है कि आज मंगलवार (28 अप्रैल) का दिन दिल्लीवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत देने वाला है. दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 28 Apr 2026 08:54 AM (IST)
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  • उत्तर भारत में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.
  • दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है.
  • दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26-28, अधिकतम 41-43 डिग्री रहेगा.
  • गर्मी से बचाव हेतु सूती कपड़े और सिर ढकने की सलाह.

दिल्ली उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में सोमवार शाम भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत कुछ ही देर तक रही. तापमान में थोड़ी गिरावट के बाद भी गर्म हवाओं के कारण रात भी लोगों के लिए राहत भरी नहीं रही. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ जल्द ही बारिश हो सकती है.  हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. 

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज मंगलवार (28 अप्रैल) का दिन दिल्लीवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत देने वाला है. दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन बढ़ने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है. इसके साथ ही आज गरज-चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं. आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान है, लेकिन तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है. 

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कैसा रहेगा आज दिल्ली का तापमान?

IMD के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में हवा की गति 30–50 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है, जो बाद में घने बादलों में बदलने की संभावना है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं हल्की बारिश की संभावना है.  बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है. डिहाईड्रेशन से बचने के लिए लोगों से सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने के लिए कहा गया है.  

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Input By : महिमा पांडेय
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Published at : 28 Apr 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Weather Forecast DELHI NEWS DELHI WEATHER
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