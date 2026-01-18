बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 में सोलापुर नगर निगम सीट जिस पर पूरे राज्य की नजर थी. उसके नतीजे जारी हो गए हैं और देखा जा रहा है कि, सोलापुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है. पूरे राज्य की नजर सोलापुर नगर निगम के वार्ड 2 पर थी और हर कोई यह जानने चाहता था कि इस वार्ड में क्या होगा? क्योंकि यहां MNS (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) के युवा नेता बालासाहेब सरवदे की हत्या हुई थी.

इस वार्ड में शालन शिंदे बीजेपी की उम्मीदवार थीं और बीजेपी विधायक विजयकुमार देशमुख के बेटे किरण देशमुख भी इसी वार्ड में मैदान में उतरे थे. जिसके बाद वार्ड 2 में बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं और पता चला है कि किरण देशमुख ने भी 11 हजार वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है.

हत्या के आरोपी शालन शिंदे भारी मतों से जीते

यहां से शिवसेना के गणेश कुलकर्णी का सीधा मुकाबला किरण देशमुख से था. गौरतलब यह है कि इसी वार्ड के वार्ड 2C से बीजेपी उम्मीदवार शालन शिंदे हत्या के आरोप में गिरफ्तार हैं और MNS के बालासाहेब सरवदे की हत्या भी इसी वार्ड में हुई थी. इसलिए, सभी की नजरें वार्ड 2 के नतीजों पर थीं. सोलापुर के वार्ड 2 में बीजेपी के सभी 4 उम्मीदवार जीत गए हैं. इसलिए, ऐसा लगता है कि हत्या के मामले का यहां कोई भावनात्मक असर नहीं हुआ है.

विधायक विजयकुमार देशमुख के बेटे किरण देशमुख, कल्पना करभारी, नारायण बंसोडे और हत्या के आरोप में जेल में बंद उम्मीदवार शालन शिंदे जीत गए हैं. MNS युवा नेता बालासाहेब सरवदे की वार्ड 2 से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद हत्या कर दी गई थी. इस वार्ड में जीतने वाले उम्मीदवारों के आधिकारिक आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शालन शिंदे करीब 4 हजार वोटों से जीते हैं. जबकि, विधायक विजयकुमार देशमुख के बेटे किरण देशमुख करीब 11 हजार वोटों से जीते हैं.

MNS के नेता प्रशांत इंगले ने दी गुस्से में प्रतिक्रिया

MNS के नेताओं ने कहा कि, यह लोकतंत्र और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान की हत्या हो रही है. यहां एक हत्या हुई थी, उम्मीदवार पहले दिन से ही जेल में है. फिर भी, वह पहले राउंड से ही आगे चल रहा है. वहीं उम्मीदवार 4 हजार वोटों के अंतर से चुना गया है. सोलापुर में MNS लोकसभा प्रमुख प्रशांत इंगले ने कहा कि यह चुनाव पावर और पैसे की ताकत पर लड़ा गया है, अगर कोई उम्मीदवार जेल में होने और एक व्यक्ति की हत्या के आरोप के बाद भी जीत रहा है, तो हमें, यानी वोटर्स को इस बारे में सोचना चाहिए. इस बीच, सोलापुर नगर निगम के वार्ड 2C में BJP उम्मीदवार शालन शिंदे की जीत के बाद MNS के पदाधिकारी नाराज दिखे.