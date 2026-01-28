हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल

Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल

Ajit Pawar Death: सरकार के अलावा एनसीपी की बात करें तो अजित पवार के नेतृत्व वाली नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी  NCP गुट काफी हद तक व्यक्तित्व-आधारित था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से पूरे राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव होने की संभावना है. पवार सिर्फ एक संवैधानिक पद पर नहीं, बल्कि सरकार के अंदर एक प्रमुख पावर मैनेजर के तौर पर जाने जाते थे, जिससे उनकी गैरमौजूदगी महाराष्ट्र के राजनीतिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएगी.

मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकारों में अजित पवार ने प्रशासनिक तालमेल, वित्तीय फैसले लेने और नौकरशाही प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई थी. अभी की बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सत्ता व्यवस्था में पवार की ताकत और सियासी क्षमता ने उनको एक अलग केंद्र बना रखा था. उनके जाने से यह संतुलन कमजोर हो जा सकता है.

अजित पवार की पार्टी का क्या होगा?

सरकार के अलावा पार्टी की बात करें तो अजित पवार के नेतृत्व वाली नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी  NCP गुट काफी हद तक व्यक्तित्व-आधारित था. उनके नेतृत्व के बिना, एनसीपी को आंतरिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. जानकारों की मानें तो भले ही गुट अपना आधिकारिक पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह बरकरार रखे लेकिन अजित के निधन से संगठनात्मक एकजुटता कमजोर हो सकती है.

इतना ही नहीं पश्चिमी महाराष्ट्र - विशेष रूप से बारामती, पुणे और अहमदनगर के कुछ हिस्सों में अजित पवार के निधन से खालीपन महसूस हो सकता है. चीनी मिलों और जिला बैंकों सहित सहकारी क्षेत्र के रास्ते पवार ने सत्ता के अहम पदों का रास्ता तय किया था. उनकी अनुपस्थिति सहकारी और स्थानीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण के लिए नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है, जिसका आगामी चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा.

मुख्यमंत्री नहीं बन सके अजित पवार

अजित पवार को अक्सर ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने कई बार उपमुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सके. दिसंबर 2024 में उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में छठी बार शपथ ली थी, जबकि उन्हें पहली बार 2010 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. बारामती से आठ बार विधायक रहे अजित पवार का राजनीतिक पालन-पोषण उनके चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में हुआ. उन्होंने शरद पवार की छत्रछाया में रहकर राजनीति की बारीकियां सीखीं, जिसने उनके लंबे राजनीतिक करियर को आकार दिया.

Published at : 28 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
Advertisement

वीडियोज

Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
India–EU FTA: सस्ती Wine से लेकर सस्ता इलाज | India का Global Trade Masterstroke | Paisa Live
Railway में 2.7 लाख करोड़ का record budget | Vande Bharat Sleeper और Kavach System से बड़ा बदलाव |
India–EU FTA Final Stage | Car Import Duty Cut to 40%? Auto Stocks Impact Explained | Paisa Live
Maharashtra Plane Crash: Ajit Pawar के प्लेन क्रैश का पहला वीडियो आया सामने | Baramati Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
स्टॉक मार्केट
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget