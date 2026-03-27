महाराष्ट्र: प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता को उतारा मौत के घाट, घटना के 3 साल बाद खुला राज

महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रची. रक्षक के भक्षक बनने की इस कहानी का खुलासा पूरे 3 साल बाद हुआ. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बेटी समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

एक अधिकारी ने बताया कि मृतक जयंत बाल्लावार (45), जो स्वयं पुलिस विभाग में तैनात थे, अपनी बेटी आर्या के प्रेम संबंधों के खिलाफ थे. आर्या का आशिष शेडमाके के साथ 2022 से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पिता के लगातार विरोध से परेशान होकर आर्या ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची.

बेटी ने पिता को जहर देकर की हत्या

पुलिस ने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2023 की है. जब जयंत बाल्लावार ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब आर्या ने उनके मिल्कशेक में जहर मिला दिया. ड्यूटी के दौरान जब वे जिलाधिकारी कार्यालय स्थित प्रशासनिक भवन पहुंचे, तो उन्हें अचानक चक्कर आया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई. उस वक्त मौत की असल वजह सामने नहीं आ पाई थी और इसे एक सामान्य मृत्यु मान लिया गया था.

जांच में सामने आया है कि आर्या ने अपने मौसेरे भाई चैतन्य गेडाम (22) की मदद से 5 हजार रुपये में जहर मंगवाया था. पुलिस ने इस मामले में जहर उपलब्ध कराने वाले चौथे आरोपी को भी दबोच लिया है.

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पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पिता की मौत के बाद आर्या और आशिष ने शादी कर ली, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं. आशिष को पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उसके खराब व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. वहीं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्या अपने ससुराल जाने के बजाय मायके में रहने लगी. इसी आपसी अनबन और गुस्से में आकर पति आशिष शेडमाके ने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया.

रामनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला पुलिसकर्मी आर्या बाल्लावार, उसके पति आशिष, मौसेरे भाई चैतन्य और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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