हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव, BMC पर भी आया अपडेट

महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव, BMC पर भी आया अपडेट

Maharashtra Nikay Chunav 2025: महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया.

By : वैभव परब, मृत्युंजय सिंह | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में 246 नगरपरिषद और 42 नगरपंचायत चुनाव का ऐलान किया गया. 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे. वहीं सूत्रों के मुताबिक, BMC और अन्य महानगरपालिका चुनाव जनवरी (मकर संक्रांति) के बाद होगा. इसका नोटिफिकेशन दिसंबर तीसरे सप्ताह में आएगा.

मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया, ''246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, तीन दिसंबर को नतीजे आएंगे. 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की, जहां चुनाव होने हैं.''

13,355 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट

सीनियर आईएएस अधिकारी दिनेश वाघमारे आगे कहा, ''इन स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान होगा. इन चुनावों में योग्य मतदाताओं की संख्या 1.7 करोड़ है. चुनाव के लिए 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.'' उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल करते हुए मतदान होगा. 

नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कब?

उन्होंने बताया कि नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है. दिनेश वाघमारे ने ये भी बताया कि मतदान 31 अक्टूबर की मतदाता सूची के हिसाब से होगा.

Published at : 04 Nov 2025 04:22 PM (IST)
BMC BMC Election  BMC MUMBAI NEWS Maharashtra Local Body Elections
