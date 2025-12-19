Maharashtra: हादसा या हत्या? नाले में मिला पूर्व जिला परिषद सदस्य का शव, 5 दिन से थे लापता

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नासिक जिला परिषद के पूर्व सदस्य कैलास किसन चौधरी (52) का संदिग्ध हालत में शव मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. कैलास चौधरी बीते 5–6 दिनों से लापता थे. चुनावी माहौल के बीच हुई इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है.

चुनाव से पहले गायब हुए थे कैलास चौधरी

परिजनों के मुताबिक, कैलास चौधरी 11 दिसंबर की सुबह बिना किसी को बताए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे. परिवार वालों ने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. आखिरकार परिजनों ने नासिक रोड पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

गुरुवार (18 दिसंबर) की सुबह पलसे–शिंदे इलाके के पास एक पुल के नीचे नाले में एक शव पड़ा होने की जानकारी स्थानीय नागरिकों को मिली. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नासिक रोड पुलिस को दी. खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मौके पर पंचनामा कर शव को बाहर निकाला. शुरुआती जांच में पुष्टि हुई कि शव लापता पूर्व जिला परिषद सदस्य कैलास चौधरी का ही है. शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

हादसा या साजिश? जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु (ADR) की नोंद की है. यह हादसा है या किसी साजिश के तहत की गई हत्या, इसका पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा.

चुनाव के ठीक पहले एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की संदिग्ध मौत ने नासिक में डर और चर्चाओं का माहौल बना दिया है. अब सभी की नजरें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.