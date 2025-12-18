Maharashtra: माझी लाडकी बहीण योजना बंद होगी या जारी रहेगी? खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विभिन्न जनसभाओं में महिलाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि माझी लाडकी बहीण योजना बंद नहीं होगी. उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जारी रहेगी. वह अंबरनाथ में आयोजित एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे.

फडणवीस ने कहा," जब तक देवभाऊ हैं, यह योजना बंद नहीं होगी. हम ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लाना चाहते हैं. हम किसी भी गुंडे को इकट्ठा नहीं होने देंगे. उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम चुनाव आने पर बात करने वाले लोग नहीं हैं."

देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा," हम अंबरनाथकरों के लिए 15 कोच वाली लोकल ट्रेनें शुरू करेंगे. 10 से 15 मिनट में लोकल सर्विस मिल जाएगी. अंबरनाथ बदलापुर को लोकल सफर की आदत हो गई है. मैंने भी लोकल में सफर किया है, अब मुझे इसकी आदत नहीं है."

उन्होंने कहा," देवभाऊ जो बोलते हैं, वो करते हैं और जो नहीं बोलते, वो ज़रूर करते हैं. कई सालों से डैम ऐसे ही हैं. शहर पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैंने सिंचाई की. मैंने दो डैम की मांग की है. मैंने MMRDA से कहा है कि दोनों डैम का काम पूरा हो जाएगा और तीन साल में डैम का पानी पीने के लिए मिलेगा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम चुनाव आने पर बात करने वाले लोग नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि MMR इलाके में विकास के काम किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि लड़की बहिण योजना बंद नहीं होगी."

फडणवीस ने कई टॉपिक पर कमेंट किए

इस बीच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अंबरनाथ में मीटिंग थी. मीटिंग से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने मीटिंग की जगह पर कड़ी सुरक्षा कर दी थी क्योंकि BJP उम्मीदवार के ऑफिस पर फायरिंग की घटना हुई थी. इसके बाद देवेंद्र फडणवीस मीटिंग के लिए अंबरनाथ आए थे. इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कई टॉपिक पर कमेंट किए. इस मौके पर उन्होंने लड़की बहिण योजना के बारे में ज़रूरी जानकारी दी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि जब तक देवभाऊ हैं, लड़की बहिण योजना बंद नहीं होगी.