हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: चंद्रशेखर बावनकुले का विवादित बयान, 'अजगर' से की उद्धव ठाकरे की तुलना

महाराष्ट्र: चंद्रशेखर बावनकुले का विवादित बयान, 'अजगर' से की उद्धव ठाकरे की तुलना

Maharashtra Politics: चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे तो ऐसे अजगर हैं, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी नहीं रखी. वह भी खा ली. शिवसेना के हक को भी खा लिया.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Oct 2025 05:25 PM (IST)
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने ठाकरे की तुलना अजगर से करके नया विवाद पैदा कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की.

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "मुंबई को तो निगला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने. यह घर में बैठे है, रात में दिनभर सोता है और खाता है. इन्होंने पूरे मुंबई को खा डाला है. अमित भाई (अमित शाह) ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए प्रयत्न किया, माओवाद खत्म करने के लिए जिस प्रकार से काम किया है."

'ये मुंबई को खा गए'

उन्होंने आगे कहा, "हमारे मोदी साहब 11 सालों में देश को कहां से कहां ले गए. आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है. उनको अगर एनाकोंडा कहेंगे तो, एनाकोंडा अजगर तो यह लोग हैं. इन्होंने 40 साल मुंबई खा डाली है. उद्धव ठाकरे तो ऐसे अजगर हैं, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी नहीं रखी. वह भी खा ली. शिवसेना के हक को भी खा लिया."

'चुनाव में साबित होती है लीडरशिप'

बावनकुले ने कहा, "किसी को गलत बोलने से वोट नहीं मिलते. लीडरशिप को प्रूव करने की बात है. लीडरशिप चुनाव में प्रूव होती है. आने वाले चुनाव में मुंबई में ये घर जाने वाले हैं और 51 फीसदी की लड़ाई हम जितने वाले हैं. हमारे एलयांस जितने वाली है. इसीलिए इन्होंने अभी से गाली देकर साख बचाने की कोशिश की है."

एकनाथ शिंदे ने भी किया पलटवार

चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मंगलवार (28 अक्टूबर) को उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए उनकी तुलना एक ऐसे एनाकोंडा से की. उन्होंने कहा कि एनाकोंडा की भूख कभी खत्म नहीं होती और जो मुंबई के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है.

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था?

बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कहा था, जो मुंबई को निगलना चाहता है. इसके बाद उनपर महायुति के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं.

Published at : 28 Oct 2025 05:23 PM (IST)
