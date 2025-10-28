हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले, किसानों की सहायता राशि को लेकर बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले, किसानों की सहायता राशि को लेकर बड़ा अपडेट

Maharashtra Cabinet Meeting: बैठक में विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन डॉक्युमेंट को मंजूरी दी गई. इसके कार्यान्वयन के लिए सीएम के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र विजन मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. किसानों के खातों में सहायता राशि अभी तक नहीं पहुंचने से नाराज मंत्रियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.  

जहां एक ओर प्रशासन दावा कर रहा था कि किसानों को निधि दी जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी और कई मंत्री इस दावे से असहमत थे. कई मंत्रियों ने आरोप लगाया कि किसान अब भी सहायता न मिलने की शिकायत कर रहे हैं. 

मुख्यमंत्री ने स्थिति को संभालते हुए निर्देश दिए कि किसानों को कितनी और कैसी मदद दी गई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए. इसके अलावा आज की बैठक में चुनाव से लेकर न्यायालय से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए.

मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

  • इस बैठक में विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन डॉक्युमेंट को मंजूरी दी गई.
  • इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'विकसित महाराष्ट्र विजन मैनेजमेंट यूनिट (VMU)' गठित की जाएगी.
  • नागरिकों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं का AI आधारित विश्लेषण कर दस्तावेज तैयार किया गया है.
  • राज्य और जिला स्तर पर 16 प्रमुख संकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं.
  • 'प्रगतिशील, सतत, सर्वसमावेशक और सुशासन'- इन चार स्तंभों के तहत 100 उपक्रम (initiatives) तय किए गए हैं.
  • सोलापुर–तुलजापूर–उस्मानाबाद नए ब्रॉडगेज रेलमार्ग की संशोधित लागत को मंजूरी.
  • राज्य सरकार की 50% हिस्सेदारी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जारी करने को स्वीकृति दी गई.

इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राजशिष्टाचार (Protocol) उपविभाग का विस्तार. किया जाएगा, सचिव (राजशिष्टाचार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी भारतीय मामलों और अंतरराष्ट्रीय संपर्क), Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) इस नए पदनाम को मंजूरी दी गई है.

इसके साथ तीन नए कार्यासन (डेस्क) बनाए जाएंगे. जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), अंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) औक प्रवासी भारतीय मामलों (Diaspora Affairs) शामिल हैं. इन सभी के लिए आवश्यक पदों और बजट की मंजूरी दी गई.

नगर विकास विभाग ने ये फैसले

नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी.

इसके लिए निम्न अधिनियमों में संशोधन को स्वीकृति मिली है. जिसमें मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 को मंजूरी मिली है.

ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों की सामान्य या उपचुनावों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को भी जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 6 महीने की अवधि दी जाएगी. इसके लिए 'महाराष्ट्र जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने संबंधी अध्यादेश, 2025' को मंजूरी दी गई.

विधि और न्याय विभाग में इन फैसलों को मंजूरी

धुले जिले के शिरपूर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा वरिष्ठ स्तर दीवानी न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. साथ ही सरकारी अभियोक्ता (Public Prosecutor) कार्यालय की स्थापना भी होगी. इन संस्थाओं के लिए आवश्यक पद और खर्च की स्वीकृति दी गई.

इसके साथ ही वाशिम जिले के रिसोड तालुका, मौजे करडा गांव की 29.85 हेक्टेयर भूमि को सुविदे फाउंडेशन, रिसोड को लीज पर नवीनीकरण करने की मंजूरी दी गई है. यह लीज नाममात्र दर (₹1 प्रति वर्ष) पर 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis Maharashtra Government MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
Advertisement

वीडियोज

SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
यूटिलिटी
India SIR: SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
Embed widget