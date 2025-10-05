महाराष्ट्र: किसानों के लिए आगे आई नाशिक ग्रामीण पुलिस, CM फडणवीस को सौंपी 5 लाख की राशि

महाराष्ट्र के नाशिक ग्रामीण पुलिस दल ने इस साल राज्य में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और पशुधन के लिए अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 5 लाख रुपये का सामाजिक उत्तरदायित्व निधि सौंपा. यह निधि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त योगदान से एकत्रित की गई.

किसानों की मदद के लिए कदम

राज्य में इस साल कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और पशुधन को भी नुकसान हुआ. इस कठिन समय में नाशिक ग्रामीण पुलिस ने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास दिखाया. पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटील ने बताया कि यह राशि सीधे आपदा प्रभावित किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने सराहा पुलिस का प्रयास

मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाशिक ग्रामीण पुलिस दल की इस पहल की सराहना की. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस तरह की पहल न केवल पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाती है, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी उजागर करती है. उन्होंने कहा कि यह योगदान सीधे आपदा प्रभावित नागरिकों की सहायता में जाएगा.

सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश

पुलिस दल ने अपने योगदान के माध्यम से यह संदेश दिया कि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही उनका काम नहीं है, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील होना और जरूरतमंदों की मदद करना भी उनकी प्राथमिकता है. इस पहल ने दिखा दिया कि पुलिस सिर्फ आपराधिक मामलों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट के समय भी आगे आ सकती है.

पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटील ने कहा कि भविष्य में भी नाशिक ग्रामीण पुलिस इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी. उनका कहना था कि समाज की भलाई और लोगों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है. अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के समय हमें मिलकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए.