हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रप्रियंका चतुर्वेदी ने दिलीप जायसवाल के बयान को बताया शर्मनाक, कहा- चुनाव आते ही BJP बेकाबू...

प्रियंका चतुर्वेदी ने दिलीप जायसवाल के बयान को बताया शर्मनाक, कहा- चुनाव आते ही BJP बेकाबू...

Maharashtra Politics: प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार BJP अध्यक्ष के बयान को शर्मनाक बताते हुए पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं की सलाह को तुरंत खारिज करना चाहिए.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिक दिवालियापन अब साफ नजर आने लगी है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बिहार चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी बेकाबू होती दिख रही है और चुनाव आयोग से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां इसका प्रमाण हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि बिहार उनके हाथ से फिसल रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर संभव प्रयास किया लेकिन जनता अब सवाल पूछ रही है. लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में सत्ता का हिस्सा रहने के बावजूद बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए पार्टी नेताओं की ओर से शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं.

चुनाव आयोग की साख पर सवाल

शिवसेना सांसद ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग को लेकर दिए जा रहे बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं. उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को ऐसे सलाहकारों या नेताओं के नाम सीधे खारिज कर देने चाहिए, जो उसकी साख पर सवाल उठाते हैं. आईएएनएस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल राजनीति की गिरती भाषा को दर्शाता है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को भी चोट पहुंचाता है.

बिहार विधानसभा चुनाव सर पर हैं ऐसे में अब माहौल गरमाने लगा है. बीजेपी के बयानों पर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं. प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान इस बात का संकेत है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है. विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए चुनाव आयोग और जनता के मुद्दों को प्रमुख हथियार बना रहा है, वहीं बीजेपी के भीतर से भी नेताओं के विवादित बयान उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS Shivsena (UBT)
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
ब्यूटी
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget