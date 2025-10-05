प्रियंका चतुर्वेदी ने दिलीप जायसवाल के बयान को बताया शर्मनाक, कहा- चुनाव आते ही BJP बेकाबू...

दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिक दिवालियापन अब साफ नजर आने लगी है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बिहार चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी बेकाबू होती दिख रही है और चुनाव आयोग से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां इसका प्रमाण हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि बिहार उनके हाथ से फिसल रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर संभव प्रयास किया लेकिन जनता अब सवाल पूछ रही है. लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में सत्ता का हिस्सा रहने के बावजूद बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए पार्टी नेताओं की ओर से शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं.

Delhi: Reacting to Bihar BJP State President Dilip Jaiswal's statement on Bihar Assembly elections, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "We are seeing the mental bankruptcy of the BJP becoming increasingly evident. They know Bihar is slipping from their hands. They have… pic.twitter.com/2Hu8Aijjad — IANS (@ians_india) October 5, 2025

चुनाव आयोग की साख पर सवाल

शिवसेना सांसद ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग को लेकर दिए जा रहे बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं. उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को ऐसे सलाहकारों या नेताओं के नाम सीधे खारिज कर देने चाहिए, जो उसकी साख पर सवाल उठाते हैं. आईएएनएस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल राजनीति की गिरती भाषा को दर्शाता है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को भी चोट पहुंचाता है.

बिहार विधानसभा चुनाव सर पर हैं ऐसे में अब माहौल गरमाने लगा है. बीजेपी के बयानों पर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं. प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान इस बात का संकेत है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है. विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए चुनाव आयोग और जनता के मुद्दों को प्रमुख हथियार बना रहा है, वहीं बीजेपी के भीतर से भी नेताओं के विवादित बयान उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.