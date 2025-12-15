Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. खेत की सीमा और कुएं के पानी के विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. यह घटना नागपुर जिले के कलमेश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोहगांव सावंगी शिवारा में हुई. चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े भाई ने गोली मारकर हत्या की, उसके बाद पेट्रोल डालकर शव को भी जला दिया. मृतक का नाम 43 साल के अरुण तुरारे है और संदिग्ध आरोपी भाई का नाम चंद्रशेखर तुरारे है.

सबूत मिटाने के लिए शव को नाले में डालकर जलाया

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन साल से दोनों भाइयों के बीच कुएं, पानी, पाइपलाइन और खेत की सड़क को लेकर विवाद चल रहा था. इस बीच, यही विवाद बढ़ा और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. साथ ही, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को नाले में डालकर जलाने की बात भी आरोपी भाई ने कबूल की है.

इस बीच, नाले के पास मानव हड्डियां और मांस जले हुए पाए जाने से यह मामला उजागर हुआ. पत्नी ज्योत्सना की शिकायत पर चंद्रशेखर तुरारे के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है.

युवक की हथियार से वार कर निर्मम हत्या की गई

इस बीच, ऐसी ही एक हत्या की घटना महाराष्ट्र के जलगांव शहर के पास निमखेड़ी शिवारा से सामने आई है, यहां सागर साहेबराव सोनवणे नामक एक युवक की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई, यह घटना रविवार रात देर से हुई. हमलावरों ने सागर के सिर में वार कर उसे घायल अवस्था में फेंक दिया था. घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने सागर को तुरंत जलगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद जिला अस्पताल में रिश्तेदारों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. इस हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. हत्या का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि, रिश्तेदारों ने जिला अस्पताल में दिल दहला देने वाला आक्रोश व्यक्त किया था.