दिल्ली के लाल किले पर सोमवार (10 नवंबर) को हुए कार ब्लास्ट के बाद मुंबई में अलर्ट जारी किया गया. सुरक्षा एजेंसी के सूत्रो के अनुसार मुंबई के महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे है. साथ ही देशभर में महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है.

इस ब्लास्ट के बाद मुंबई के चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है. इस ब्लास्ट के तुरंत बाद मुंबई में हाई-अलर्ट के आदेश जारी किए गए है. सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कड़े सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ देश की सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई है.

दिल्ली के लाल किला पर हुआ कार धमाका

बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार की शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर एक कार ब्लास्ट हो गया. इस जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया. धमाके के तुरंत बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई.

इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. साथ ही ब्लास्ट में घायलों को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. इस बीच 14 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. धमाके के तुरंत बाद फायर बिग्रेड की गाड़ियां और विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं.

धमाके के बाद लाल किले के आसपास फॉरेंसिक टीम मामले की गहनता से जांच में जुट गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आसपास के इलाके में मौजूद दुकानों के ब्लास्ट से शीशे टूटने की भी खबर है.

इन राज्यों में जारी किया गया हाई-अलर्ट

देश की राजधानी में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मुंबई में भी हाई-अलर्ट जारी किया है. इस हादसे के बाद पुलिस सतर्क हो गई है.

फिलहाल देश की आर्थिक राजधानी में किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है. मुंबई के संवेदनशील इलाकों में प्रेटोलिंग भी बढ़ा दी गई है. हर जगह पर पुलिस की ओर से नाकेबंदी की गई है. शहर के प्रमुख स्थलों- रेलवे स्टेशनों, मॉल, बस स्टॉप और धार्मिक स्थलों के आसपास भी भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया.