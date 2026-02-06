महाराष्ट्र: भाईंदर इलाके में नागरिकों पर हमले कर दहशत फैलाने वाले चार साल के नर तेंदुए की मौत हो गई है. दिसंबर महीने में पकड़ने के बाद इस तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास येऊर के जंगल में छोड़ा गया था. हालांकि, येऊर वनक्षेत्र के नागला इलाके में उसका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. तेंदुए की मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.

भाईंदर पूर्व के तलाव रोड क्षेत्र में 19 दिसंबर की सुबह तेंदुआ दिखाई दिया था. इसके बाद वह एक इमारत में घुस गया और सात लोगों पर हमला कर दिया था. इस घटना में कई नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए थे.

सात घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया

घटना के बाद करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया था. पकड़ने के दौरान वन विभाग की टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि तेंदुआ इमारत के अंदर था और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ना जरूरी था. पकड़ने के बाद मेडिकल जांच कर तेंदुए को येऊर के जंगल में छोड़ा गया था. वन विभाग ने तेंदुए पर सैटेलाइट कॉलर लगाया था ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

लेकिन सैटेलाइट कॉलर के जरिए उसकी तबीयत चिंताजनक होने का संकेत वन विभाग को मिला, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. सैटेलाइट कॉलर से पता चला कि तेंदुआ एक ही जगह पर स्थिर है और हिल नहीं रहा है, जो एक चिंताजनक संकेत था.

नागला में मिला शव

जांच के दौरान नागला क्षेत्र में तेंदुए का शव बरामद हुआ. वन विभाग की टीम ने तुरंत शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. फिलहाल तेंदुए की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए वन विभाग द्वारा आगे की जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आने की बात अधिकारियों ने कही है.

कई संभावनाएं जताई जा रही हैं

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, तेंदुए की मौत के कई कारण हो सकते हैं. यह संभव है कि तेंदुआ किसी अन्य जंगली जानवर से लड़ाई में घायल हो गया हो, या फिर किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई हो. इसके अलावा यह भी संभावना है कि पकड़े जाने और नए स्थान पर छोड़े जाने के तनाव ने उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला हो.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर तेंदुए की मौत किस कारण से हुई. वन विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है.