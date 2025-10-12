Mumbai: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'

मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे रविवार (12 अक्टूबर) को अपने चचेरे भाई और शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री गए. यह हफ्तेभर में दूसरी बार है, जब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं.

पत्रकारों द्वारा इस मुलाकात के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर, राज ठाकरे ने कहा, 'मेरी मां मेरे साथ हैं.' उनका इशारा इस ओर था कि यह एक पारिवारिक मिलन समारोह है. हालांकि, यह मुलाकात बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के महत्वपूर्ण चुनावों के लिए दोनों चचेरे भाइयों के एक साथ आने की अटकलों के बीच हुई है.

संजय राउत के परिवार के समारोह में भी हुई थी मुलाकात

राज ठाकरे पिछले रविवार को भी शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत के परिवार के एक समारोह में शामिल होने के बाद मातोश्री गए थे. कभी एक-दूसरे से दूर हो चुके दोनों चचेरे भाई, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद सुलह करते दिख रहे हैं.

पिछली बार उद्धव ठाकरे शिवतीर्थ निवास पर राज ठाकरे से मिलने गए थे, लेकिन उस समय वे अकेले ही थे. वहीं रविवार को राज ठाकरे परिवार सहित उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास पर पहुंचे हैं. इससे स्पष्ट होता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्तों में और अधिक मजबूती आ रही है.

इस बीच, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर मनसे-ठाकरे सेना गठबंधन की चर्चा चल रही है. कई वर्षों से दूर रहे इन दोनों भाइयों के बीच अब नजदीकियां बढ़ रही हैं और सीधी राजनीतिक युति की चर्चा हो रही है. लेकिन शिवसेना (यूबीटी) और मनसे ने अभी तक बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा नहीं की है, हालांकि उनके नेताओं ने पुष्टि की है कि यह गठबंधन होने वाला है.

ठाकरे बंधु कब-कब साथ नजर आए?

1. 5 जुलाई 2025 – मराठी भाषा के विजयी मेळावा में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए.

2. 27 जुलाई 2025 – मराठी भाषा मेळावे के बाद दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ीं और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री निवास पहुँचे.

3. 27 अगस्त 2025 – इस मुलाकात की चर्चा राजनीति में जोर पकड़ने लगी और करीब दो दशकों बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास पर गणेशोत्सव के अवसर पर पहुँचे.

4. 10 सितंबर 2025 – गणेशोत्सव का मुहूर्त इस मुलाकात का कारण बना, लेकिन बातचीत अधूरी रह गई. इसके बाद सितंबर महीने में उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ फिर से शिवतीर्थ निवास पहुंचे.

5. 5 अक्टूबर 2025 – 5 जुलाई को साथ आए ठाकरे बंधु अब स्थानीय स्वराज्य संस्था और पालिका चुनाव में गठबंधन करेंगे क्या? इस चर्चा के बीच तीन महीने में पांचवीं बार ठाकरे बंधु आज शिवसेना के सांसद संजय राऊत के पोते के नामकरण समारोह में परिवार सहित एक साथ दिखाई दिए.

6. 12 अक्टूबर 2025 – राज ठाकरे अपनी माता को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री में स्नेहभोजन कार्यक्रम में शामिल हुए.