लातूर: फाइनेंस कर्मचारी को बोरे में बांधकर कार में डाला और जिंदा जला दिया, राख में तब्दील शव

महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तहसील अंतर्गत वानवडा रोड पर एक सनसनीखेज और अमानवीय हत्याकांड सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को बोरे में बांधकर कार में डाल दिया गया और फिर उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया.

यह घटना 14 दिसंबर देर रात करीब 12 बजे की है, जिसने पूरे औसा तालुका और लातूर जिले में हड़कंप मचा दिया है. इस क्रूर वारदात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पूरी तरह योजनाबद्ध और नृशंस तरीके से अंजाम दी गई प्रतीत हो रही है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

घटना का विवरण और मृतक की पहचान

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में मृत व्यक्ति का नाम गणेश चव्हाण बताया जा रहा है. वह एक फाइनेंस कंपनी में वसूली का काम करता था. आरोप है कि गणेश चव्हाण को पहले बोरे में बांधा गया, फिर उसे एक कार के भीतर ठूंस दिया गया और उसके बाद कार में आग लगा दी गई. आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई और अंदर मौजूद व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आग लंबे समय तक जलती रही.

कार की नंबर प्लेट के आधार पर जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही औसा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था. शव की गंभीर स्थिति को देखते हुए घटनास्थल पर ही पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों के सुपुर्द करने की कार्रवाई शुरू की गई. जांच के दौरान घटनास्थल पर मिली जली हुई कार अहम सुराग बनी. पुलिस ने कार की नंबर प्लेट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, जिससे यह पुष्टि हुई कि वाहन औसा टांडा क्षेत्र का है. इसके बाद पुलिस टीम रात करीब 3.30 बजे औसा टांडा पहुंची और वाहन मालिक व उसके परिजनों से पूछताछ की, जिसके जरिए मृतक की पहचान संभव हो सकी.

हत्या की वजह और इलाके में दहशत

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गणेश चव्हाण की हत्या किस कारण से की गई. पुलिस आर्थिक लेन-देन, वसूली से जुड़े विवाद या किसी गहरी आपराधिक साजिश के एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि यह हत्या अचानक नहीं बल्कि बेहद सोच-समझकर और क्रूर योजना के तहत की गई है. मामले की आगे की जांच औसा पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित किए जाने की संभावना जताई जा रही है. इस भयावह घटना के बाद औसा तालुका में दहशत का माहौल है, वहीं स्थानीय नागरिकों में तीव्र आक्रोश और भय दोनों देखा जा रहा है.