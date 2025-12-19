Maharashtra: NH-56 पर भीषण हादसा, गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटी की दर्दनाक मौत

Buldhana Accident: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर नांदुरा-खामगांव के बीच आमसरी फाटा के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा आज दोपहर करीब 4 बजे हुआ. इस भीषण टक्कर में बाइक पर सवार मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

बाइक चालक को अस्पताल में कराया भर्ती

हादसा इतना भयानक था कि मां-बेटी के शव सड़क पर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए. घायल बाइक चालक को तुरंत खामगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

धाराशिव में टेंपो पलटा

एक अन्य बड़ा हादसा धाराशिव जिले में धुले–सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. यहां 35 मूकबधिर छात्रों को ले जा रहा एक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया. बताया जा रहा है कि टेंपो चालक ने अचानक सामने आई एक कार को बचाने की कोशिश की, इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई.

इस हादसे में तीन मूकबधिर छात्र और एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा अन्य 31 छात्रों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. ये सभी छात्र उमरगा स्थित मूकबधिर आवासीय विद्यालय से धाराशिव की ओर जा रहे थे. हादसा होटल भाग्यश्री के सामने हुआ.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

धुले–सोलापुर हाईवे पर हुए इस हादसे का पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है.