Maharashtra News: महाराष्ट्र के सांगली जिले के ईश्वरपुर में एक शर्मनाक घटना हुई है, यहां एक नाबालिग लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज दो अपराधियों ने उसे किडनैप कर लिया और गन्ने के खेत में उसके साथ गैंगरेप किया. घटना के बाद, अपराधी पीड़िता के कपड़े लेकर भाग गए, जिससे वह बिना कपड़ों के शहर तक करीब एक किलोमीटर तक पैदल चली गई. इस घटना के बाद गुस्से की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने इस मामले में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मां ने दर्ज कराई शिकायत

मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की की मां ने ईश्वरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. इसके मुताबिक, ऋतिक दिनकर महापुरे और आशीष जयवंत खांबे (दोनों खांबे माला, कमेरी रोड, ईश्वरपुर के रहने वाले) के खिलाफ किडनैपिंग, रेप और बच्चों के यौन शोषण रोकथाम एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे हुई.

उस रात असल में क्या हुआ था?

नाबालिग लड़की की मां मंगलवार रात करीब 10:45 बजे काम से घर आई. तब लड़की घर पर नहीं थी, उसने आस-पास लड़की के बारे में पूछा. जब देर रात तक लड़की नहीं मिली तो उसने पुलिस से संपर्क किया. कुछ देर बाद पुलिस पीड़ित लड़की को ले आई. मां ने लड़की से घटना के बारे में पूछा तो लड़की ने आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर उसकी मां को बड़ा झटका लगा.

बिना कपड़ों के चलने के बाद लोगों ने मदद की

इंसानियत पर दाग लगाने वाली इस घटना के बाद, पीड़ित लड़की घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर तक बिना कपड़ों के चली. जब वह शहर के पास एक चौराहे पर पहुंची तो लोगों ने उसे कपड़े दिए. उन्होंने पुलिस को भी बुलाया और पीड़ित लड़की को उनके हवाले कर दिया. इस घटना पर गुस्साए लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और गुस्साए लोगों ने मांग की है कि पीड़ित को न्याय मिले.