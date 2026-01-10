Maharashtra: ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आई नवविवाहिता, किया सुसाइड, पति-ससुर पर केस दर्ज

Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर के करवीर तालुका के कांडगांव से एक हैरान करने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से हर कोई चौंक गया है.

बता दें कि प्रतीक्षा तुषार कांबले नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. रिश्तेदारों का आरोप है कि ससुराल वालों ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया था. आत्महत्या के मामले में पति तुषार कांबले और ससुर सारंग कांबले के खिलाफ करवीर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. करवीर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है.

जयसिंगपुरा के चिपरी में भी महिला ने की आत्महत्या

ऐसी ही एक ओर घटना महाराष्ट्र के जयसिंगपुर चिपरी की कोमल उर्फ ​​कीर्ति नामक विवाहिता ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली, यह आक्रोशित करने वाली घटना गुरुवार रात सामने आई है. 27 साल की कीर्ति किशोर आवले उसका नाम है. हालांकि, कोमल ने ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली और उसकी आत्महत्या के लिए पति, सास, देवर और भाभी जिम्मेदार हैं, ऐसी शिकायत कुमार आदगोंडा कांबले (निवासी आलते, तहसील हातकणंगले) ने जयसिंगपुर पुलिस में दर्ज कराई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति किशोर पट्टू आवले, सास शोभा पट्टू आवले, देवर अतुल पट्टू आवले और भाभी कोमल अतुल आवले (सभी निवासी चिपरी, तहसील शिरोल) के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

इस घटना के बारे में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोमल उर्फ ​​कीर्ति आवले ने गुरुवार रात चिपरी में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी. सांगली सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान रात 12 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई. इस घटना को जयसिंगपुर पुलिस में दर्ज किया गया था.

मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया

इस बीच पति सहित ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, यह कहते हुए कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है. किशोर की दूसरी शादी करता हूं. शिकायत में कहा गया है कि इस पीड़ा से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली. जयसिंगपुर पुलिस ने शुक्रवार रात पति, सास सहित चारों को गिरफ्तार कर लिया. ज्यादा पुलिस उप-निरीक्षक यूनुस इनामदार कर रहे हैं.