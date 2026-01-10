मुंबई: गोरगांव पश्चिम के भगत सिंह नगर में एक घर में भीषण आग, दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत

मुंबई के गोरगांव (पश्चिम) स्थित भगतसिंह नगर, राजाराम लेन, जनता स्टोर्स के पास शुक्रवार और शनिवार दरमियानी रात स्लम के छोटे से घर में

आग लगने की गंभीर घटना सामने आई है.

आग की सूचना 10 जनवरी 2026 को तड़के 3:06 बजे मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) को मिली. स्थानीय लोगों ने बताया की रात डेढ़ बजे के बाद बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई. लोगों ने दरवाजा तोड़कर बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

स्थानीय लोगों ने पानी डालकर बुझाई आग

जानकारी के अनुसार, फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. स्थानीय लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद कर पानी की मदद से आग को पूरी तरह बुझाया.

आग ग्राउंड प्लस एक मंजिला की छोटी सी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक वायरिंग और घरेलू सामान तक सीमित थी. जबकि पहली मंजिल के एक कमरे में तीन लोगों के कपड़ों में आग लग गई थी.

हादसे में तीनों लोगों की मौत

फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तीनों लोगों को रेस्क्यू कर पुलिस वैन और निजी वाहन से ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि अस्पताल के आरएमओ ने तीनों को मृत घोषित कर दिया गया. मृतक की पहचान महिला हर्षदा पावसकर, कुशल पावसकर और संजोग पावसकर के रूप में हुई है.

आग पर थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह काबू पा लिया गया. घटना में तीनों की मौत जलने से होने की पुष्टि की गई है. घटना की आगे की जांच जारी है.

