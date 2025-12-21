महाराष्ट्र में हैवानियत की हदें पार! गलत कमरे में घुसी नर्स के साथ दरिंदों ने किया गैंगरेप

छत्रपती संभाजीनगर शहर के एक होटल में अपने दोस्त से मिलने गई एक युवती के साथ 3 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यह वारदात रेलवे स्टेशन इलाके के 'ग्रेट पंजाब होटल' में हुई. वेदांतनगर पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम ऋषिकेश तुळशीराम चव्हाण (उम्र 25 वर्ष, निवासी- न्यू शांतिनिकेतन कॉलोनी), घनश्याम भाऊलाल राठौड़ (उम्र 27 वर्ष, निवासी- न्यू शांतिनिकेतन कॉलोनी) और किरण लक्ष्मण राठौड़ (उम्र 26 वर्ष, निवासी- भानुदासनगर) हैं.

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता 32 वर्षीय महिला विवाहित है और अपने पति व बच्चे के साथ शहर में रहती है. वह एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है. आर्थिक तंगी के कारण उसने भोकरदन निवासी अपने एक दोस्त से पैसे मांगे थे. दोनों ने बुधवार रात रेलवे स्टेशन इलाके में मिलने का फैसला किया.

मिलने के बाद उन्होंने साथ में बीयर पीने की योजना बनाई, जिसके लिए दोस्त ने होटल में कमरा नंबर 105 बुक किया. वहां दोनों ने बीयर पी और खाना खाया, लेकिन नशे की हालत में दोस्त वहीं सो गया.

गलत कमरे में जाने से हुई वारदात

रात करीब 11 बजे युवती फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर आई. वापस लौटते समय वह गलती से कमरा नंबर 105 के बजाय कमरा नंबर 205 में घुस गई. उस कमरे में आरोपी ऋषिकेश, घनश्याम और किरण शराब पी रहे थे. जैसे ही युवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाहर जाने की कोशिश की, तीनों ने उसे अंदर खींच लिया. उन्होंने जबरन उसे बीयर पिलाई और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया.

वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी होटल से फरार हो गए. सुबह करीब 5 बजे जब महिला को होश आया, तो उसे अपने साथ हुई दरिंदगी का एहसास हुआ.

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता ने तुरंत वेदांतनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. सहायक पुलिस आयुक्त सागर देशमुख और पुलिस निरीक्षक प्रविणा यादव के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने जाल बिछाया. शाम तक तीनों आरोपियों को जिन्सी, मोंढा नाका और भानुदासनगर इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया.