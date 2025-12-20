Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक रोड इलाके में होटल बिजनेस में गारंटीड और भारी मुनाफे का वादा करके एक युवक और उसके परिवार वालों से 50 लाख रुपये ऐंठने का गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में उपनगर पुलिस स्टेशन में एक आदमी, उसकी पत्नी और मां के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है.

होटल बिजनेस में अनुभव का झांसा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता निखिल कैलास गुजराती (निवासी शिखरेवाड़ी, नासिक रोड) की मुलाकात संदिग्ध आरोपी वेदांशु रवींद्र पाटिल से अप्रैल 2021 में हुई थी. इस जान-पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने खुद को होटल बिजनेस का अनुभवी और सफल बिजनेसमैन बताया. आरोपी ने शिकायतकर्ता को महिरावनी इलाके में एक होटल शुरू करने का प्रस्ताव दिया और पूरा प्रोजेक्ट खुद संभालने और भारी मुनाफा कमाने का वादा किया. आरोपी की बातों पर विश्वास करके शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और दूसरे खर्चों के लिए भारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया.

‘अर्बन एयर फ़ूड कोर्ट’ घाटे में

आरोपी के कहने पर, ‘अर्बन एयर फ़ूड कोर्ट’ नाम से एक होटल शुरू किया गया था. लेकिन, कुछ ही महीनों में बिज़नेस घाटे में चला गया और आखिर में बंद हो गया. इससे शिकायत करने वाले और उसके परिवार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ.

नए प्रोजेक्ट का लालच, फिर से पैसे की मांग

होटल बंद होने के बाद भी, आरोपी ने घाटे की भरपाई का वादा करते हुए एक नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा. आरोपी ने फिर से बड़ी रकम की मांग की, बंद होटल की जगह पर एक ओपन ड्राइव-इन थिएटर शुरू करने और भारी मुनाफ़ा कमाने का वादा किया. इस लालच में आकर, शिकायत करने वाले ने अलग-अलग तारीखों पर चेक के ज़रिए आरोपी वेदांशु पाटिल, उसकी पत्नी तिलोत्तमा पाटिल और माँ करिश्मा पाटिल के अकाउंट में कुल 50 लाख रुपये जमा कर दिए.

आरोपी सिर्फ़ टालमटोल करता रहा

हालांकि, प्रस्तावित ड्राइव-इन थिएटर प्रोजेक्ट के बारे में कोई पक्के डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए और न ही असल में कोई काम शुरू हुआ. जब शिकायत करने वाले को एहसास हुआ कि आरोपी बार-बार पूछने के बाद भी मामले को टाल रहा है तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है.

उपनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज

आखिरकार, शिकायत करने वाला निखिल गुजराती उपनगर पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर, वेदांशु रवींद्र पाटिल, तिलोत्तमा पाटिल और करिश्मा पाटिल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है, और उपनगर पुलिस आगे की जांच कर रही है.