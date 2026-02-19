Maharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक शहर के सातपुर कॉलोनी इलाके में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें एक जर्जर घर की दीवार अचानक गिरने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है.

मृत बच्चे का नाम मोहम्मद उजेर खान है और यह घटना कल शाम के समय हुई. सातपुर कॉलोनी में कामगार कल्याण मंडल के पास एक पुराने और खतरनाक घर की दीवार अचानक गिर गई. उस समय पास में खेल रहा उजेर खान दीवार के मलबे के नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई और बच्चे को मलबे से बाहर निकाला. इसके बाद उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है.

सातपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज

इस बीच इस मामले को सातपुर पुलिस ठाणे में दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. इस दुर्घटना के बाद सातपुर कॉलोनी क्षेत्र में पुरानी और खतरनाक इमारतों का मुद्दा फिर से उठ गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इलाके में कई घर और इमारतें जर्जर स्थिति में हैं और उनकी समय-समय पर जांच नहीं की जाती है.

लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत सर्वेक्षण करे और खतरनाक निर्माणों पर कार्रवाई करे. इस दुखद घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और माता-पिता में डर का माहौल बन गया है. उम्मीद है कि प्रशासन समय पर कदम उठाकर ऐसी घटनाओं को रोकेगा.

