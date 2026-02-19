हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत

Maharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत

Maharashtra News: नासिक में पुरानी घर की दीवार गिरने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन जर्जर इमारतों का सर्वे करा जल्द कार्रवाई करे.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक शहर के सातपुर कॉलोनी इलाके में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें एक जर्जर घर की दीवार अचानक गिरने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है.

मृत बच्चे का नाम मोहम्मद उजेर खान है और यह घटना कल शाम के समय हुई. सातपुर कॉलोनी में कामगार कल्याण मंडल के पास एक पुराने और खतरनाक घर की दीवार अचानक गिर गई. उस समय पास में खेल रहा उजेर खान दीवार के मलबे के नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई और बच्चे को मलबे से बाहर निकाला. इसके बाद उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है.

सातपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज

इस बीच इस मामले को सातपुर पुलिस ठाणे में दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. इस दुर्घटना के बाद सातपुर कॉलोनी क्षेत्र में पुरानी और खतरनाक इमारतों का मुद्दा फिर से उठ गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इलाके में कई घर और इमारतें जर्जर स्थिति में हैं और उनकी समय-समय पर जांच नहीं की जाती है.

लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत सर्वेक्षण करे और खतरनाक निर्माणों पर कार्रवाई करे. इस दुखद घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और माता-पिता में डर का माहौल बन गया है. उम्मीद है कि प्रशासन समय पर कदम उठाकर ऐसी घटनाओं को रोकेगा.

यह भी पढ़ें -

अरशद मदनी पर जगतगुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान- 'उनका मर जाना अच्छा जो...'

कांग्रेस-BJP ने मिलकर बना लिया मेयर, महाराष्ट्र की इस नगरपालिका में एकनाथ शिंदे को झटका!

Published at : 19 Feb 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत
Maharashtra: नासिक में दर्दनाक हादसा! खेलते समय 2 साल के मासूम पर गिरी जर्जर दीवार, हुई मौत
महाराष्ट्र
Maharashtra: धुले में जहरीला पदार्थ खाने से मां और 3 साल के बेटे की मौत, दूसरे बेटे का इलाज जारी
महाराष्ट्र: धुले में जहरीला पदार्थ खाने से मां और 3 साल के बेटे की मौत, दूसरे बेटे का इलाज जारी
महाराष्ट्र
BJP पार्षद को मिला कांग्रेस का समर्थन, आदित्य ठाकरे बोले- 'उनके अंदरूनी संबंध...'
BJP पार्षद को मिला कांग्रेस का समर्थन, आदित्य ठाकरे बोले- 'उनके अंदरूनी संबंध...'
महाराष्ट्र
मुंबई में ‘बाबा बंगाली’ का फर्जी खेल बेनकाब, रेलवे पुलिस की छापेमारी में हुआ गिरफ्तार
मुंबई में ‘बाबा बंगाली’ का फर्जी खेल बेनकाब, रेलवे पुलिस की छापेमारी में हुआ गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget