पूर्व MLA का विवादित बयान- 'आत्महत्या क्यों करें किसान? विधायक को ही काट-मार दें', बढ़ा महाराष्ट्र का सियासी पारा
Bachchu Kadu on Farmers Suicide: पूर्व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि किसानों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने विधायक के खिलाफ हिंसक रूप अपनाना चाहिए. इसको लेकर मंत्री संजय शिरसाट भड़क गए हैं.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किसानों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान और विवादित बयान दिया. उन्होंने किसानों से आत्महत्या करने के बजाय ‘काटने या मारने’ की अपील की, जिससे राजनीतिक पारा हाई हो गया है. महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और उनसे किसानों को उकसाने से बचने को कहा है.
अमरावती जिले से प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ने एक सभा को संबोधित करते हुए किसानों से कहा कि अगर वे चाहते हैं कि सरकार उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान करे तो उन्हें अपनी जान लेने के बजाय विधायकों को हिंसक तरीके से निशाना बनाना चाहिए.
'आत्महत्या क्यों करें, विधायक को मार दें'- बच्चू कडू का विवादित बयान
बच्चू कडू ने कथित तौर पर कहा, ‘‘आत्महत्या क्यों करें? विधायक को मार दें, काट दें. किसानों को बिना कपड़ों के विधायक के आवास के सामने जाकर बैठना चाहिए और पेशाब करना चाहिए. अगर ये सब किया गया तो सरकार पटरी पर आ जाएगी.’’ इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने कडू को किसानों को भड़काने के बजाय अपने शब्दों पर अमल करने की चुनौती दी.
'बच्चू कडू चाहते हैं किसान हत्याएं करें?'- संजय शिरसाट
संजय शिरसाट ने कहा, ‘‘बच्चू कडू को ये सब खुद करना चाहिए. क्या वह किसानों को भड़काकर उनके खिलाफ और अपराध दर्ज करवाना चाहते हैं? उन्हें अपनी ज़ुबान पर लगाम लगानी चाहिए. सितंबर में आई बाढ़ और बारिश के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं. क्या कडू चाहते हैं कि वे हत्याएं करें?’’
