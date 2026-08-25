महाराष्ट्र FDA का बड़ा फैसला, भंडारा बांटने से पहले अब लेना होगा लाइसेंस

महाराष्ट्र में सुरक्षित और साफ खाद्य पदार्थ के लिए फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का एक्शन जारी है . दुकान , होटल , रेस्टोरेंट , सड़क पर खाद्य पदार्थ , डिलीवरी कंपनी , असुरक्षित पैकेट खाद्य पदार्थ, बड़े नामी क्लब, फूड चैन पर एक्शन के बाद चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के निशाने पर असुरक्षित और बिना साफ सफाई वाले अन्नदान, भंडारा और महाप्रसाद वितरण भी रडार पर है .

महाराष्ट्र में महाप्रसाद वितरण और बड़े पैमाने पर अन्नदान, भंडारा आयोजित करने वाली समितियों, आयोजकों और मंदिर ट्रस्टों के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य किया है. महाप्रसाद या अन्नदान का आयोजन करने से पहले अस्थायी खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए FoSCoS पोर्टल पर 100 रुपये शुल्क निर्धारित है.

लाडकी बहिन योजना: फिर डायवर्ट हुए फंड, न्याय विभाग के 344 करोड़ महिला विभाग को दिए

इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?

FDA के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य महाप्रसाद के वितरण के दौरान खाद्य विषाक्तता और अस्वच्छता की घटनाओं को रोकना है. वहीं खाना बनाने और पीने के लिए केवल साफ या RO से शुद्ध किया हुआ पानी इस्तेमाल करना होगा. भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा.

महाप्रसाद को लंबे समय तक खुले में नहीं रखा जा सकेगा. बासी भोजन परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. खाना बनाने और परोसने के लिए साफ एवं खाद्य-मानक वाले बर्तन और उपकरण इस्तेमाल करने होंगे. जहां संभव हो, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

बिना खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन के महाप्रसाद बांटने या स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है. यदि लापरवाही के कारण बड़े पैमाने पर खाद्य विषाक्तता की घटना होती है, तो आयोजकों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है. खाने की गुणवत्ता या स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें महाराष्ट्र FDA के शिकायत पोर्टल के माध्यम से या राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-11-2100 पर दर्ज कराई जा सकती हैं.

मुंबई: मराठी बोलने वाले ऑटो चालक पर हमला, चार अरेस्ट