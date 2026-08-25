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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलाडकी बहिन योजना: फिर डायवर्ट हुए फंड, न्याय विभाग के 344 करोड़ महिला विभाग को दिए

लाडकी बहिन योजना: फिर डायवर्ट हुए फंड, न्याय विभाग के 344 करोड़ महिला विभाग को दिए

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिनों को योजना की किस्त देने के लिए एक बार फिर से फडणवीस सरकार ने दूसरे विभाग के फंड महिला एवं बाल विभाग को ट्रांसफर किए हैं. सामाजिक न्याय विभाग की निधि से पैसे लिए गए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Aug 2026 10:50 AM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' के लिए एक बार फिर सामाजिक न्याय विभाग का फंड डायवर्ट किया गया है. योजना की पात्र महिलाओं को जुलाई 2026 की किस्त देने के लिए सामाजिक न्याय विभाग की निधि से 344.74 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग को ट्रांसफर किए गए हैं. इसके लिए शासनादेश जारी हुआ है.

लाडकी बहिन योजना शुरू होने के बाद से लगातार सामाजिक न्याय विभाग के साथ ही आदिवासी विकास विभाग की निधि भी इस योजना के लिए डायवर्ट की जाती रही है. अब एक बार फिर सामाजिक न्याय विभाग की राशि लाडकी बहिन योजना के लिए इस्तेमाल की जा रही है. इससे दूसरे विभागों की योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका है और इसको लेकर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: किसानों को मिली कर्जमाफी की दूसरी किस्त, कब आएगा 'लाडकी बहनों' का पैसा?

पहले भी कई बार डायवर्ट हो चुका है फंड

जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2026 में जनवरी महीने की किस्त के लिए सामाजिक न्याय विभाग से 98.45 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. जून 2025 में अप्रैल और मई महीने की किस्त के लिए 410 करोड़ रुपये, जबकि अगस्त से अक्टूबर 2025 के दौरान जुलाई और सितंबर की किस्तों के भुगतान के लिए 410.30 करोड़ रुपये की राशि डायवर्ट की गई थी.

अब 344.74 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाने के बाद सामाजिक न्याय विभाग की निधि को लाडकी बहिण योजना के लिए डायवर्ट करने का यह चौथा मौका बताया जा रहा है.

सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभागों की निधि को बार-बार लाडकी बहिण योजना के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं. विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता रहा है कि अन्य विभागों की योजनाओं के लिए निर्धारित निधि को लाडकी बहिण योजना के भुगतान में इस्तेमाल किया जा रहा है. अब नए शासन निर्णय के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Ladki Bahin Yojana
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