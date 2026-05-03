Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र से एक बेहद शर्मनाक और घिनौनी घटना सामने आई है, जहां एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छात्रा को रिश्तेदार युवक ने बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में ब्लैकमेल कर बार-बार अत्याचार किया. इस शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है और उसकी मां कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ा रही थी. इसी बीच आरोपी युवक ने शुरुआत में मीठी-मीठी बातें करके उसे अपने जाल में फंसाया और फिर ब्लैकमेल और धमकियों के जरिए बार-बार उसके साथ शोषण करता रहा. 8 अप्रैल को परीक्षा के आखिरी पेपर से पहले उसके अत्याचारों से तंग आकर छात्रा ने बाथरूम में रखा एसिड पी लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया.

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मीठी बातों में फंसाकर महाबलेश्वर ले गया

जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर 2025 को पीड़िता इंदापुर जाने के लिए बस स्टॉप पर सुबह 10 बजे खड़ी थी, तभी आरोपी आतिश पांडुरंग तवटे वहां आया. उसने उसे कॉलेज छोड़ने की बात कहकर अपनी कार में बैठा लिया. गाड़ी में बैठने के बाद आरोपी ने पीड़िता से मीठी-मीठी बातें करके घूमने चलने को कहा और महाबलेश्वर के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शोषण किया.

इसके बाद आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी और दूसरे दिन उसे कॉलेज छोड़ दिया. इतना ही नहीं अक्टूबर 2025 को आरोपी ने फिर वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा अत्याचार किया. इसके बाद लगातार ब्लैकमेल कर उसे मिलने के लिए मजबूर करता रहा.

इलाज के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

घटना के बाद पीड़िता को पहले पंढरपुर, फिर पुणे और सोलापुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला. परिवार के अनुसार, इलाज में अब तक का 3-4 लाख खर्च हो चुका है और अब पैसे नहीं होने के कारण उसे करकंब के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसिड पीने की वजह से पीड़िता कई दिनों तक बोल भी नहीं पा रही थी और अभी भी उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है.

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केस दर्ज, फिर भी आरोपी फरार

11 अप्रैल को पीड़िता की मां ने करकंब पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बावजूद एक महीने बाद भी आरोपी खुलेआम घूमते हुए देखा गया है, जिसके बाद परिवार में गुस्से का माहौल है.

परिजनों का आरोप है कि आरोपी आतिश तवटे शादीशुदा है और वह दुबई में सोने का कारोबार करता है. परिवार वालों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.