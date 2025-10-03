महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले ही सियासी पारा हाई है. मुंबई में दशहरा रैली के दौरान शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि आगामी निकाय चुनावों में महायुति सरकार को जबरदस्त जीत मिलेगी क्योंकि यह सरकार लोगों का दर्द समझती है. वहीं, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने किसानों और उनके परिवारों को राहत देने से जुड़े बड़े ऐलान का जिक्र किया है.

चुनावी एजेंडा और महायुति की बढ़त

संजय निरुपम ने कहा कि इस दशहरा रैली में आने वाले चुनावों का एजेंडा तय हो जाएगा. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा, 'आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना-बीजेपी और NCP की महायुति को जबरदस्त मैनडेट दिया, बिल्कुल उसी तरह तमाम चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी. इसका कारण यह है कि ये सरकार संवेदनशील है, जब भी लोग संकट में होते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी होती है."

संजय निरुपम ने आगे कहा, "मराठवाड़ा में भयंकर बाढ़ आई हुई है. लोगों में हाहाकार मचा हुआ है. तब वहां हमारे सीएम जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम जाते हैं लोगों के साथ खड़े रहते हैं. सहायता की राशि दोनों हाथ खोल कर वहां पहुंचा रहे हैं और पूरी सरकार किसानों को पुनः कैसे खड़ा किया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है."

ठाकरे बंधुओं और शिवसेना UBT पर निशाना

निरुपम ने कहा कि ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की बातें महज मीडिया हाइप हैं और इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि अब मराठी जनमानस में एकनाथ शिंदे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं. साथ ही उन्होंने शिवसेना (UBT) पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने और अब हिंदू वोट के लिए मठों से जुड़ने का आरोप लगाया. शिवाजी पार्क में हो रही शिवसेना UBT की रैली को उन्होंने केवल “कीचड़ उड़ाने” वाली राजनीति बताया.

किसानों के लिए शिंदे गुट का ऐलान

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बताया कि एकनाथ शिंदे ने किसानों को राहत देने का बड़ा ऐलान किया है. बाढ़ प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही जिन किसानों के बच्चों की शादियां तय हुई हैं और उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, वहां भी शिवसेना मदद के लिए आगे आएगी. उन्होंने कहा कि शिवसेना किसानों और आम जनता के साथ मजबूती से खड़ी है.