हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'उद्धव ठाकरे को CM पद का मोह था इसलिए बालासाहेब के विचारों को...', दशहरा रैली में शिंदे गुट का हमला

'उद्धव ठाकरे को CM पद का मोह था इसलिए बालासाहेब के विचारों को...', दशहरा रैली में शिंदे गुट का हमला

Shiv Sena Dussehra Rally: रामदास कदम ने कहा कि एक समय था जब शिवसेना का व्यासपीठ सभी पुराने नेताओं से भरा रहता था, लेकिन आज की तस्वीर देखकर आंखों में पानी आ जाता है.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Oct 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

विजयादशमी के मौके पर शिवसेना की दशहरा रैली में शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का मोह था और उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के विचारों को तिरस्कार दिया. कांग्रेस के साथ जाकर उन्होंने शिवसेना को सोनिया गांधी के पैरों में बांध दिया. 

'शिवसेना को देखकर आंसू आते हैं'

उन्होंने कहा कि शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के निधन के बाद मातोश्री में उनका पार्थिव शरीर दो दिन तक रखा गया था. डॉक्टरों को पूछो, दो दिन हम मातोश्री के बाहर बेंच पर सोए थे. रामदास कदम ने ये भी कहा कि एक समय था जब शिवसेना का व्यासपीठ सभी पुराने नेताओं से भरा रहता था, लेकिन आज की तस्वीर देखकर आंखों में पानी आ जाता है.

'विरासत को भुलाया जा रहा'

उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना प्रमुख पुष्पगुच्छ न चाहने वाले संवेदनशील नेता थे, लेकिन आज की शिवसेना उनकी विरासत को भुला रही है. सभा में कदम ने यह भी कहा कि हमने शिवसेना को बड़ा किया, और आज वही शिवसेना हमें खत्म कर रही है.

बालासाहेब के विचार ही मेरी असली संपत्ति- एकनाथ शिंदे

वहीं इस दशहरा रैली में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, "जहां भी गया, मेरे हाथ खाली नहीं रहे. जब देने का समय आया, तो हमने दिया. देने के लिए भी हिम्मत चाहिए. यह 'लेना बैंक' नहीं, बल्कि 'देना बैक' है. हमने कितनी ही योजनाएं दी हैं. हमने दोनों हाथों से दिया है. कभी यह नहीं कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है. मेरे दो हाथ ही नहीं, सामने बैठे ये शिवसैनिकों के हाथ भी मेरे ही हैं. यह मंच और ये शिवसैनिक ही मेरी असली संपत्ति हैं. संपत्ति का भूखा मैं नहीं हूं. बालासाहेब के विचार ही मेरी असली संपत्ति हैं."

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता निधि से उन्होंने ढाई करोड़ रुपये दिए. जबकि मैंने साढ़े चार सौ करोड़ रुपये दिए. मेरे पास एक लड़की आई और कहा कि आपने मदद की इसलिए मैं बच गई. मैंने जो मदद दी, वह धर्म या जात देखकर नहीं दी. वह लड़की मुस्लिम समाज की थी.

Published at : 02 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
शिक्षा
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget