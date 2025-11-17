हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'बालासाहेब ठाकरे राजनीति में एकमात्र ठाकरे ब्रांड', पुण्यतिथि पर बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

'बालासाहेब ठाकरे राजनीति में एकमात्र ठाकरे ब्रांड', पुण्यतिथि पर बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

Bal Thackeray Death Anniversary: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि केवल बालासाहेब ठाकरे ही थे जिनमें लोगों से यह कहने का साहस था कि वे गर्व से कहें कि हिंदू हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 Nov 2025 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार (17 नवंबर 2025)  को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि राजनीति में बाल ठाकरे ही एकमात्र ‘ठाकरे ब्रांड’ हैं. ठाणे जिले के भायंदर में बालासाहेब ठाकरे आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर शिंदे ने शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि ‘‘कुछ लोग’’ ठाकरे ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं.

शिंदे ने शिवसेना (उबाठा) द्वारा दिवंगत नेता की विरासत को हड़पने के प्रयासों को विफल करने की कोशिश में कहा, ‘‘लेकिन, केवल एक ही ब्रांड है और वह है बालासाहेब ठाकरे ब्रांड. कोई अन्य ब्रांड नहीं है.’’

'आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ही सफलता की सीढ़ियां'

उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केवल बालासाहेब ठाकरे ही थे जिनमें लोगों से यह कहने का साहस था कि वे गर्व से कहें कि हिंदू हैं. उनकी शिक्षाएं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ही सफलता की सीढ़ियां हैं. मैं स्वयं बालासाहेब और आनंद दिघे के आशीर्वाद से ही शाखा प्रमुख से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा.’’

‘हमें महाराष्ट्र धर्म को बढ़ाना होगा’

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों और बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर चलता है, जिन्होंने भगवान राम और हिंदुत्व से जुड़े भगवा की रक्षा की. शिंदे ने कहा, ‘‘हमें महाराष्ट्र धर्म को बढ़ाना होगा.’’

उन्होंने जून 2022 में बगावत करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए दावा किया कि उन्होंने ‘लुका-छिपी’ के किसी भी खेल में शामिल हुए बिना ‘सीधा रास्ता’ अपनाया था.

'महाराष्ट्र को कांग्रेस के चंगुल से बचाने पर गर्व'

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे महाराष्ट्र को कांग्रेस के चंगुल से बचाने पर गर्व है.’’ तब की महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार की जगह ऐसी सरकार ने ली थी जिसके अगुवा शिंदे थे और उन्हें भाजपा समर्थन दे रही थी. तब एमवीए में अविभाजित शिवसेना के साथ ही कांग्रेस और अविभाजित राकांपा भी थी.

'जहां जाता हूं... जीत के आता हूं'

शिंदे ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत की भी सराहना की और दावा किया कि जिन उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया, वे सभी अच्छे अंतर से जीते. शिंदे ने दावा किया, ‘‘मैं जहां जाता हूं, जीत लेके आता हूं.’’ इससे पहले दिन में शिंदे ने आनंद आश्रम का दौरा किया और शिवसेना कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ की उपस्थिति में बाल ठाकरे और दिघे को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Published at : 17 Nov 2025 09:38 PM (IST)
Tags :
Bal Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
