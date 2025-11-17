हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस नेता हुसैन दलवई का विवादित बयान RSS को बताया आतंकवादी संगठन

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का विवादित बयान RSS को बताया आतंकवादी संगठन

Husain Dalwai News: कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने राष्ट्रीय स्वंय संघ को आतंकवादी संगठन बताया है. उन्होंने कहा कि आरएसएस आतंकवादी संगठन की तरह चलता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने राष्ट्रीय स्वंय संघ को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिस ढंग से आरएसएस चलता है, तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा मेरा साफ कहना है. उन्होंने कहा कि आरएसएस की जांच होनी चाहिए.

उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों ने जो कानून हाथ में लिया, वो भी गलत हैं. किसी भी सूरत में हिंसा नहीं होनी चाहिए. मैं गांधीवादी आदमी हूं. हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं.

हुसैन दलवई ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद संगठन को आत्मचिंतन करने की जरूरत है. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे ने खूब प्रचार किया, फिर भी ऐसी हालत हुई तो कहीं न कहीं संगठन इतना कमजोर कैसे हो गया, इस पर चर्चा करनी की जरूरत है.

इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा. कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट दोनों नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए. हुसैन दलवई ने कहा कि मेरी राय में, हमें गठबंधन में बने रहना चाहिए. अलग-अलग लड़ने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं. बीजेपी के खिलाफ सभी का एक साथ आना जरूरी है.

हुसैन दलवई ने आगे ये भी कहा कि जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं होती है, तो आंतरिक मुद्दे उठते हैं और लोग आपस में लड़ते हैं. बीजेपी ऐसी स्थितियों का फायदा उठाएगी और उनके खिलाफ बोलेगी. वहीं बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर हुसैन दलवई ने कहा कि एक ही परिवार के जरिए राजनीति करना गलत है. सिर्फ तेजस्वी के जरिए ऐसा करना गलत था. आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी ही दिखते थे.

Published at : 17 Nov 2025 04:24 PM (IST)
RSS Husain Dalwai MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
Embed widget