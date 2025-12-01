एक्सप्लोरर
Shirdi News: ST बस कंडक्टर की बेरहमी, पति-पत्नी को चौक पर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस
Shirdi News: महाराष्ट्र में अहमदनगर के शिरडी से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, यहां राज्य परिवहन महामंडल के एसटी बस के कंडक्टर ने पति-पत्नी को सड़क पर बुरी तरह पीटा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी शहर से एक शर्मनाक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. राज्य परिवहन महामंडल के एसटी बस के कंडक्टर ने पति-पत्नी को सड़क पर बुरी तरह पीटा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. घटना शिरडी शहर के आरबीएल चौक में शाम के समय हुई. बाइक खराब हो जाने के कारण सड़क से हटाने को लेकर एसटी कंडक्टर और बाइक सवार के बीच जोरदार बहस हो गई और देखते ही देखते इस बहस ने हिंसक रूप ले लिया.
घटना आरबीएल चौक में शाम के समय हुई. यह जगह शिरडी साईं बाबा मंदिर के काफी नजदीक है, यहां रोजाना हजारों लोग दर्शन करने आते हैं. शाम का समय होने के कारण सड़क पर भारी भीड़ थी. इसी बीच यह घटना हुई, जिसने सभी को चौंका दिया है.
शिरडी में एसटी कंडक्टर की गुंडागर्दी
बता दें कि सिन्नर के निवासी, जिनकी पहचान विलास पवार के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे. इसी बीच उनकी बाइक खराब हो गई और सड़क के बीच में ही रुक गई, जिसके कारण पीछे आ रही बस MH 14 MH 0339 को रुकना पड़ा. जिसके बाद कंडक्टर, जिनकी पहचान पांडुरंग गरकड़ ने बाइक सवार से बाइक को तुरंत हटाने को कहा. जिस पर विलास ने कहा कि वह बाइक को साइड में ले जा रहे हैं. इस बात पर कंडक्टर गुस्सा हो गया. दोनों के बीच तगड़ी बहस होने लगी और देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
कंडक्टर ने न सिर्फ विलास को मारा, बल्कि बीच बचाव करने आई पत्नी पर भी हाथ साफ कर दिया. इसके बाद विलास पवार ने एसटी कंडक्टर पांडुरंग गरकड़ के खिलाफ शिरडी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
