UP News: एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाने की चाह ने ली जान, तांत्रिक के पास गए युवक की मौत

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिबली में एक मजार के पास 26 साल के युवक की हत्या के आरोप में एक तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मृतक युवक का नाम राजाबाबू है. वह आरशदपुर गांव का रहने वाला था. तांत्रिक नीलू के पास राजाबाबू गए थे. अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए उन्होंने उससे संपर्क किया. जिस गर्लफ्रेंड की शादी पिछले अप्रैल में किसी और से हो गई थी. कानपुर की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि राजाबाबू ने उस तांत्रिक को 36 हजार रुपये दिए थे. वशीकरण का काम हो जाने के बाद, उन्होंने डेढ़ लाख रुपये और देने की बात कही थी.

ज्यादा पैसे मांगने पर शुरु हुआ विवाद

पुलिस ने बताया कि वशीकरण का आखिरी का काम करने के लिए नीलू ने 24 नवंबर की शाम को राजाबाबू को अपने गांव बुलाया. शराब खरीदने के बाद दोनों पास के एक मैदान में गए. जहां नीलू ने इस रस्म का ढोंग किया. यह भी आरोप है कि युवक को एक पत्र लिखवाया गया. उस समय नीलू ने और पैसे मांगे, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. झगड़े के दौरान उसने राजाबाबू के सीने में चाकू से कई वार किए.

सीने में चाकू लगने से हुई युवक की मौत

उनका कहना है कि राजाबाबू की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद, नीलू ने राजाबाबू के हाथ में हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार थमा दिया. इसके बाद, आरोपी ने एक पत्र लिखा और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर उसके शव पर रख दी. ताकि लोग इसे आत्महत्या समझें. अगले दिन सुबह युवक का शव बरामद किया गया. घटनास्थल से शराब का एक पैकेट भी बरामद किया गया. वहां सीसीटीवी फुटेज में नीलू को राजाबाबू के साथ देखा गया. इसके बाद पुलिस ने नीलू को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने तांत्रिक को किया गिरफ्तार

पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पहले जांच को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की. हालांकि, बाद में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली, . इसके बाद, हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया गया. इसके अलावा, एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज भी जमा किए गए हैं. उन्होंने कहा, जादुई विद्या के प्रैक्टिस के वशीभूत होकर, पैसे के लालच में यह अपराध किया गया. गौरतलब है कि कई कामों के लिए वशीकरण किए जाने के बारे में अलग तरह के विज्ञापन हर जगह दिखाई देते हैं. जिसे कई लोग मानते हैं और उसकी मदद लेने की कोशिश करते हैं. ऐसी घटनाएं कभी-कभी देखी जाती हैं.