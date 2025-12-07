हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में 'लाडकी बहनों' को कब से मिलेगी बढ़ी हुई राशि? CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में 'लाडकी बहनों' को कब से मिलेगी बढ़ी हुई राशि? CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति ने वादा किया था कि सहायता राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह किया जाएगा. अब इसे लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 07 Dec 2025 10:51 PM (IST)
महाराष्ट्र में सोमवार (08 दिसंबर) से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्ष पूरी तरह आक्रामक मोड में दिखाई दे रहा है. इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. सरकार ने लाडकी बहन योजना की राशि बढ़ाने का वादा किया था. जब इस संबंध में सीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा.

लाडकी बहनों को बढ़ी हुई राशि कब मिलेगी?

सीएम देवेंद्र फडणवीस से एक पत्रकार ने पूछा कि सरकार ने लाडकी बहन योजना की राशि बढ़ाने का वादा किया था. क्या यह अधिवेशन बहनों के लिए खुशखबरी लाएगा? इस पर फडणवीस ने जवाब दिया, “उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा. चिंता न करें.” फडणवीस के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि फिलहाल बहनों को बढ़ी हुई राशि (2100 रुपये) मिलने की संभावना कम है लेकिन आने वाले समय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद अभी भी जताई जा रही है. 

लाडकी योजना के तहत अभी कितनी मिलती है राशि?

वर्तमान में महाराष्ट्र में लागू मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना राज्य सरकार की एक लोकप्रिय योजना है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर इस सहायता राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह किया जाएगा. फिलहाल महायुति सत्ता में है, लेकिन महिलाओं को अभी भी 1500 रुपये ही मिल रहे हैं. 

विपक्ष के हमले और फडणवीस का पलटवार

नागपुर में सोमवार (08 दिसंबर) से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने परंपरा के मुताबिक टी पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया था. विपक्ष को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

विपक्ष के आरोपों पर शिंदे का पलटवार

विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा, ''राज्य में किसान त्रस्त हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसलिए अधिवेशन  तूफ़ानी होने वाले संकेत हैं. इसके जवाब में फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस निराशा से भरी हुई थी, और सरकार सभी सवालों के जवाब देगी.

Published at : 07 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS Ladki Bahin Yojana
