अहिल्यानगर हिंसा पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान- 'सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार लेकिन...'
Ahilyanagar Violence: अहिल्यानगर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने साजिश की आशंका जताई और जांच के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करना सबका अधिकार है, लेकिन हिंसा ठीक नहीं.
'आई लव मुहम्मद' बैनर पर छिड़े विवाद के बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में सोमवार (27 सितंबर) की सुबह हिंसा भड़क गई. आरोप लगा कि पैगंबर मुहम्मद का नाम कुछ अज्ञात लोगों ने जमीन पर लिख दिया था, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी थी. इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई.
आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज किया और लोगों को वहां से खदेड़ा. इस मामले में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह देखना जरूरी है हिंसा भड़काने वाले कौन थे और इसके पीछे क्या साजिश थी?
सीएम फडणवीस ने जताई साजिश की आशंका
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सारे अलग-अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही हैं, यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है?"
अहिल्यानगर हिंसा के पीछे कई तरह की आशंका
सीएम फडणवीस ने कई कहा कि इस हिंसा पर कई तरह से जांच करने के लिए कहा है. उन्होंने आशंका जताई है, "क्या कोई हमारे सामाजिक तानाबाना को उधेड़ने का प्रयास कर रहा है? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र में ध्रुविकरण का प्रयास हुआ था, उसी प्रकार से क्या फिर से कुछ किया जा रहा है, यह भी देखना पड़ेगा."
इतना ही नहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि सभी को अपने-अपने धर्म आवलंबन करने का अधिकार है, लेकिन कोई धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो यह ठीक नहीं है.
