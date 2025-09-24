Exclusive: लॉन्ग ड्राइव, ब्लैक कॉफी, पसंदीदा एक्टर... ऐसी जिंदगी जीते हैं CM देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में ऐसे खुलासे किए हैं, जो शायद कम ही लोगों को पता हों. एबीपी लाइव के खास कार्यक्रम 'इनसाइड आउट' में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वे बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, लेकिन अपने इमोशंस कभी किसी को दिखाते नहीं.

दरअसल, मुख्यमंत्री फडणवीस से जब उनके व्यक्तित्व और दिनचर्या के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, "मैं एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का इंसान हूं. जो चीजें सामान्य लोगों को पसंद हैं, वही मुझे भी पसंद हैं. हां, मेरा जीवन थोड़ा अनुशासित है, लेकिन इतना भी नहीं. अगर आप मेरा व्यक्तित्व समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं, लेकिन मेरे इमोशंस आपको कभी दिखेंगे नहीं."

'कोई काम एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करता'

सीएम ने आगे कहा, "कुल मिलाकर अगर आप मेरा व्यक्तित्व देखें, तो आपको कोई एक्सट्रीमिज्म नजर नहीं आएगा. आपको हमेशा एक बैलेंस नजर आएगा. मैं कोई भी चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करता. कुल मिलाकर मेरे जीवन के जितने भी अनुभव हैं, उन सबने मेरे व्यक्तित्व को तैयार किया है."

जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह पूछा गया कि उनके हिसाब से 'नॉर्मल' क्या है? तो जवाब में उन्होंने कहा, "मुझे गाने पसंद हैं, खाना पसंद है, दोस्त पसंद हैं. दोस्तों के साथ बैठना पसंद है. वो सभी छोटी-छोटी चीजें, जिनसे लोगों को आनंद मिलता है, वो सारी चीजें मुझे पसंद हैं."

लेट नाइट ड्राइव के शौकीन हैं सीएम फडणवीस

इतना ही नहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया, "मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है. मैं आज भी कई बार लेट नाइट बिना सिक्योरिटी के ही ड्राइव पर निकल जाता हूं. 2-4 घंटे गाड़ी चलाता हूं. इससे मुझे सुकून मिलता है. कई बार दोस्तों के साथ ड्राइव करता हूं, कई बार बिना दोस्तों के केवल परिचितों के साथ ही निकल जाता हूं. मुझे ड्राइविंग का बड़ा शौक रहा है. कॉलेज के जमाने से लेकर आजतक मैंने पूरा भारत खुद ड्राइव कर के ही देखा है."

केवल 5 घंटे की नींद लेते हैं सीएम फडणवीस

जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से यह पूछा गया कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? उन्होंने बताया, "हमारी जिंदगी में कोई नॉर्मल दिन नहीं होता. यही हमारा 'नया नॉर्मल' है. मैं रात में लेट सोकर सुबह देर से उठने वालों में से हूं. मैं रात में 3.00 बजे सोता हूं. सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता, बल्कि 8.00 बजे उठता हूं. इसमें मुझे कोई गर्व नहीं है, लेकिन यह मेरी आदत है. इसके बाद नित्य कार्यों के लिए डेढ़ घंटे लेता हूं और पूरी तरह से तैयार होकर लोगों को अटेंड करता हूं."

कभी नहीं लेते 'ऑफ डे'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पूरे सप्ताह में ऐसा कोई दिन नहीं है, जब वे काम नहीं करते. शनिवार और रविवार को भी काम करते हैं. आधिकारिक काम, फाइल्स आदि कोई काम वे अधूरे नहीं छोड़ते. मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास रोज की करीब 50 फाइल्स आती हैं. पॉलिसी फाइल्स में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन बाकी फाइल्स को सीएम फडणवीस रोजाना तौर पर पूरा करने की पूरी करते हैं.

सीएम फडणवीस को घूमना-फिरना बहुत पसंद है

मुख्यमंत्री ने बताया, "मैं ट्रेवल बहुत ज्यादा करता हूं. मेरे सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा. सफर करते समय भी मैं आधिकारिक कार्यों को कभी नजरअंदाज नहीं करता. कुल मिलाकर मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहा है."

ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है

सीएम फडणवीस ने बताया कि उनकी सुबह की शुरुआत पहले कॉफी से होती थी. हालांकि, दिन भर में क्योंकि ब्लैक कॉफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए अब वह दिन की शुरुआत ग्रीन टी से करते हैं. दिनभर में वे चार कप ब्लैक कॉफी पी लेते हैं.

उन्होंने बताया, "मैं हमेशा से ही धार्मिक रहा हूं. पिताजी की भी आदत थी कि नहाने के बाद वे पूजा-पाठ करते थे. यही आदत मेरी भी बचपन से है. यह मेरे नित्य कर्मों में निहित है. इसके बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलता."

पंकज त्रिपाठी हैं फेमस एक्टर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया, "मुझे फिल्मों और सीरीज़ का बहुत शौक है. लेटेस्ट मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखा. मुझे पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद हैं. मैंने सच में उनकी इस सीरीज को बिंज वॉच किया है, यानी एक के बाद एक एपिसोड लगातार देखे हैं. मैंने अब तक चार में से एक भी सीजन नहीं देखा था. इसलिए मैंने चौथे सीजन से शुरुआत की. यह देखने के बाद मुझे इतना मजा आया कि मैंने पहले से लेकर आखिरी सीजन तक सब बिंज वॉच किया."