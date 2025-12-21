महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं. इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. कुल 288 में से 129 जगहों पर भाजपा के उम्मीदवार नगराध्यक्ष चुने गए हैं. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 51 उम्मीदवारों ने नगराध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के 37 नगराध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. नासिक जिले में शिंदे गुट की शिवसेना ने बेहतर प्रदर्शन किया.

महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है. पार्टी के 36 नगराध्यक्ष विजयी हुए हैं. वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इन दोनों दलों के क्रमशः 8 और 7 नगराध्यक्ष ही जीत दर्ज कर सके हैं. इसके अलावा 20 स्थानों पर अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नगराध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है.

नाशिक में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत?

नाशिक जिले से संबंधित नगर परिषद चुनावों की जानकारी सामने आई है. जिले की 11 नगर परिषदों में हुए चुनावों में शिंदे गुट की शिवसेना ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. पार्टीवार स्थिति इस प्रकार है-

भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) ने भी 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) को 5 नगराध्यक्ष पद हासिल हुए हैं. वहीं महाविकास आघाड़ी को नासिक जिले में बड़ा झटका लगा है. ठाकरे गुट की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) और कांग्रेस—इन तीनों को एक भी नगराध्यक्ष पद नहीं मिला है.

नगर परिषदवार विजयी उम्मीदवार

भगूर – राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट): प्रेरणा बलकवड़े

पिंपलगांव बसवंत – भाजपा: डॉ. मनोज बर्डे

सिन्नर – राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट): विट्ठलराजे उगले (माणिकराव कोकाटे ने गढ़ बरकरार रखा)

ओझर – भाजपा: अनिता घेगडमल

त्र्यंबकेश्वर – शिवसेना (शिंदे गुट): त्रिवेणी तुंगार

इगतपुरी – शिवसेना (शिंदे गुट): शालिनी खताले

येवला – राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट): राजेंद्र लोणारी (छगन भुजबल समर्थक, भुजबल का गढ़ कायम)

मनमाड – शिवसेना (शिंदे गुट): बबलू पाटील

नांदगांव – शिवसेना (शिंदे गुट): सागर हिरे

सटाणा – शिवसेना (शिंदे गुट): हर्षदा पाटील

चांदवड – भाजपा: वैभव बागुल

कुल मिलाकर नासिक जिले की 11 नगर परिषदों में से 5 नगराध्यक्ष पद शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में गए हैं, जबकि भाजपा और अजित पवार गुट को 3-3 सीटें मिली हैं.