कॉलेज टूर से लौटते वक्त खत्म हुई जिंदगी! सड़क हादसे में दो इंजीनियरिंग छात्रों की गई जान

Maharashtra Road Accident News: महराष्ट के भंडारा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो इंजीनियरिंग छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा भंडारा के साकोली क्षेत्र में उस समय हुआ जब दोनों छात्र कॉलेज के इंडस्ट्रियल विजिट समाप्त करके से लौट रहे थे. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

दोनों छात्र साकोली स्थित वैनगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल विभाग के छात्र थे और शैक्षणिक दौरे के लिए मोहाडी तालुका गए थे. शाम के समय यह दौरा समाप्त करके दोनों मोटरसाइकिल से साकोली की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान यह भीषण हादसा हो गया.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, साकोली तालुका के पलसपानी से चांदोरी मार्ग पर मोड़ के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई. इस वजह से उनकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई.

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मृतकों की पहचान कुणाल गोटेफोडे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल है और दूसरा महेश टांगशेलवार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 22 साल है. मृतक कुणाल गोंदिया जिले का रहने वाला था, जबकि महेश भंडारा जिले के लाखंदूर इलाके का रहने वाला था.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है. फिलहाल साकोली पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है. हादसे के बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों में शोक की लहर है.

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