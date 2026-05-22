मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता फायरिंग और बमबाजी मामले के 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Mumbai Crime Branch: मुंबई पुलिस ने कोलकाता के शिबपुर इलाके में 7 मई को हुई फायरिंग के मामले में तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के निवासी हैं.
- आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि के बाद उन्हें शिबपुर पुलिस को सौंपा जाएगा.
मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिबपुर इलाके में 7 मई को हुई फायरिंग के मामले में तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-6 ने तीनों मुख्य आरोपियों को मुंबई के देवनार इलाके से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शमीम अहमद अब्दुल रशीद उर्फ बोरे (40), जमील अख्तर अख्तर अली (43) और आफताब अनवर खुर्शीद अनवर (44) के रूप में हुई है. तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के निवासी हैं. जानकारी के मुताबिक, शिबपुर पुलिस स्टेशन, हावड़ा (कोलकाता) में FIR नंबर 188/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई बड़े IPS अफसरों को नई जिम्मेदारी
क्या था मामला?
यह घटना 7 मई 2026 को दोपहर करीब 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजे के बीच हुई थी. पुलिस के अनुसार, करीब 100 से 150 असामाजिक तत्वों की भीड़ ने शिबपुर इलाके में हमला कर दहशत फैलाई थी. इस समूह का नेतृत्व शमीम अहमद उर्फ 'बोरे' कर रहा था, जो वार्ड नंबर 36 की पूर्व पार्षद का पति बताया जा रहा है. उसके साथ आफताब अनवर, जमील अख्तर समेत कई अन्य आरोपी शामिल थे. आरोप है कि हमलावरों ने इलाके में घुसकर खुलेआम बमबाजी और फायरिंग की. इस हमले में शिकायतकर्ता सहित दो से तीन लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया.
जांच के दौरान यूनिट-6 के प्रभारी भरत घोणे को सूचना मिली थी कि मामले के तीन वांछित आरोपी मुंबई के देवनार स्थित एकता SRA बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर छिपे हुए हैं. इसके बाद PSI राहणे, WPSI माशेरे, PSI बेलनेकर, PSI नार्वेकर समेत टीम के अन्य अधिकारियों ने जाल बिछाकर कमरा नंबर 807 में छापा मारा और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों की मामले में संलिप्तता की पुष्टि हुई. मेडिकल जांच के बाद तीनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए शिबपुर पुलिस स्टेशन, हावड़ा को सौंपा जाएगा.
हादसे में FIR दर्ज हो तो क्या पुलिस जब्त कर सकती है आपकी कार, जानें क्या है प्रोसेस?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL