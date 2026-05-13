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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअखाड़ों को 5 करोड़, बिजली बिल फ्री, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले को लेकर CM फडणवीस का बड़ा ऐलान

अखाड़ों को 5 करोड़, बिजली बिल फ्री, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले को लेकर CM फडणवीस का बड़ा ऐलान

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है. CM फडणवीस ने हर अखाड़े को 5 करोड़ और छोटे संस्थानों को15 लाख रुपये देने की घोषणा की.

By : वैभव परब | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 May 2026 11:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नाशिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले (Kumbh Mela) को भव्य और दिव्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने घोषणा की है कि यह कुंभ मेला महाराष्ट्र के लिए सेवा और व्यवस्थापन का एक नया आदर्श स्थापित करेगा.

मंगलवार (12 मई) को मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित कुंभ मेला समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साधु-संतों और अखाड़ों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं.

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अखाड़ों और संस्थानों के लिए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अखाड़ों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं:

  • 5 करोड़ का फंड: प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी.
  • छोटे संस्थानों को मदद: छोटे संस्थानों को भी प्रति संस्थान 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.
  • बिजली बिल फ्री: अखाड़ों के बिजली बिलों का भुगतान कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा.
  • जमीन का मुआवजा: सरकारी कार्यों के लिए अखाड़ों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन दी जाएगी.

दिग्गज मंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal), कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे और उद्योग मंत्री उदय सामंत सहित कई अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे.

साधु-संतों के मार्गदर्शन में होगा भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि दुनिया भर से आने वाले साधु-संतों, महंतों और श्रद्धालुओं की सेवा करना महाराष्ट्र सरकार का सौभाग्य है. कुंभ मेले का आयोजन उन्हीं के मार्गदर्शन में भव्य और दिव्य तरीके से किया जाएगा. साधु-संतों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए सीएम ने कहा कि इन सुझावों से व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.

त्र्यंबकेश्वर में बनेगा कॉरिडोर, गोदावरी होगी स्वच्छ

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां सिर्फ इसी आयोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह विकास 12 साल बाद आने वाले कुंभ को ध्यान में रखकर स्थायी स्वरूप में किया जा रहा है.

  • कॉरिडोर का निर्माण: देश के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर (Trimbakeshwar Temple) परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा.
  • जीर्णोद्धार: नाशिक के पवित्र कुंड, रामकाल पथ, मंदिरों और गुफाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है.
  • स्वच्छ गोदावरी और हेल्थ फैसिलिटी: गोदावरी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी हैं. इसके अलावा, साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यापक खाका तैयार किया गया है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 13 May 2026 11:23 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Kumbh Mela Nashik
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