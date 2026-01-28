हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम अजित पवार थे सवार, 6 मौतों की पुष्टि

महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम अजित पवार थे सवार, 6 मौतों की पुष्टि

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती जिले में बड़े हादसे की खबर है. यहां एक प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार भी सवार थे. फिलहाल, बचाव कार्य जारी है.

By : गणेश ठाकुर | Updated at : 28 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश की बड़ी खबर है. इस प्लेन में राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार सवार थे. हादसे में उनकी जान चली गई है. बताया जा रहा है कि यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब प्लेन लैंड करने वाला था. घटनास्थल पर लोगों का पहुंचना जारी है. लोग अपने अजित दादा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं. चारों तरफ चीख-पुकार और रोने-बिलखने की आवाज आ रही है.

बारामती प्लेन क्रैश का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा गया कि हर तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है और पूरा प्लेन तहस नहस हो चुका है. बता दें, विमान में अजित पवार समेत 6 लोग सवार थे. DGCA ने सभी 6 लोगों मौतों की पुष्टि की है. बारामती और महाराष्ट्र के लोकप्रिय अजित दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे.

बारामती में थी अजित पवार की जनसभा

जानकारी के लिए बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बुधवार, 28 जनवरी 2026 को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था. उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे निरावागज से शुरू होना था, इसके बाद दोपहर 12 बजे पंढरे में सभा करना था. दोपहर 3 बजे करंजेपुल में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम शाम 5:30 बजे सुपा में प्रस्तावित थी.

कौन हैं अजित पवार

अजित पवार महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता हैं. उनका पूरा नाम अजित अनंतराव पवार है और वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता रहे हैं. वे दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे हैं. अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के कई बार सदस्य रह चुके हैं और राज्य सरकार में जल संसाधन, ऊर्जा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वे कई बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं और अपनी तेज-तर्रार कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं.

Published at : 28 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Baramati News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बिजनेस
India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget