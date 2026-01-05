Maharashtra: नासिक में टिपर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत, बाइक सवारों के ऊपर गिरे पत्थर

Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के नासिक-त्र्यंबकेश्वर रोड पर एक भयानक हादसा हुआ है, यहां पत्थरों से लदा एक तेज़ रफ़्तार टिपर पलटने से बुलढाणा ज़िले के दो युवा टूरिस्ट की मौके पर ही मौत हो गई. यह भयानक हादसा आज (4 जनवरी) दोपहर के करीब हुआ. इस बीच पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है. हालांकि, इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

अचानक ब्रेक लगाने के बाद पलट गया टेम्पो

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ जब वे त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करके बाइक पर लौट रहे थे. मरने वालों के नाम शिवम राजेश उबरहांडे (22, निवासी पंगरी उबरहांडे, बुलढाणा ज़िला) और भूमिका समाधान खेडेकर (21, निवासी अंतरी खेडेकर, बुलढाणा ज़िला) हैं. वे MH 15 AY 65 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइक पर थे. त्र्यंबकेश्वर गेस्टहाउस के पास ढलान से नीचे आ रहा एक टिपर गलत साइड से आ रहे सिलेंडरों से भरे ‘छोटा हट्टी’ टेम्पो को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाने के बाद पलट गया. टिपर में लगे पत्थर दोपहिया वाहन सवारों पर गिरे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने पर त्र्यंबकेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची. जेसीबी की मदद से टिपर को हटाया गया. फिलहाल पंचनामा पूरा कर लिया गया है और त्र्यंबकेश्वर थाने में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. इस घटना से एक बार फिर तेज रफ्तार और गलत साइड में वाहन चलाने के खतरे सामने आ गए हैं.

CNG सिलेंडर से भरा एक ट्रेलर सड़क पर पलटा

एक ऐसी ही दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के मुर्दोली से सामने आई है, यहां जंगल शिवरा के वाघदेव देवस्थान इलाके में गोंदिया-कोहरा नेशनल स्टेट हाईवे पर CNG सिलेंडर से भरा एक ट्रेलर सड़क के बीच में पलट गया और सिलेंडर से गैस लीक हो गई. गोंदिया में रिलायंस कंपनी का CNG सिलेंडर खाली करके खाली सिलेंडर को ट्रेलर में भरकर कोहरा के रास्ते नागपुर ले जाते समय, गोंदिया-कोहरा रोड पर मुरदोली जंगल शिवरा वाघदेव देवस्थान इलाके में ड्राइवर गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा.

हादसे में ड्राइवर को हल्की चोट आई

इसी दौरान बेकाबू ट्रेलर सड़क के बीच में पलट गया. जिससे ट्रेलर में रखा एक सिलेंडर लीक हो गया. अच्छी बात ये रही कि सिलेंडर में थोड़ी CNG होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में ड्राइवर को हल्की चोट आई और ट्रेलर के सड़क के बीच में पलटने की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुक गया.