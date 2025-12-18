महाराष्ट्र: 'विकास के नाम पर हो रहा विनाश', आदित्य ठाकरे ने उठाए BJP के इरादों पर सवाल

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने अरावली पहाड़ियों और पर्यावरण को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने बीजेपी सरकार की योजना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया.

आदित्य ठाकरे ने लिखा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, खासकर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और अरावली पहाड़ियों को लेकर लोगों का खुलकर आवाज उठा रहे है और विरोध भी कर रहे है.

It is so good to see people speaking up and protesting for the environment, especially for issues like AQI and the Aravalli hills.



I don’t get the strange obsession of the bjp governments to destroy every bit of nature they can.



The Aravallis are an important geographical… — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 18, 2025

प्रकृति के हर हिस्से को नष्ट करना चाहती है बीजेपी- आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोग अब पर्यावरण के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और बोल रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी की सरकारों को आखिर प्रकृति के हर हिस्से को नष्ट करने का यह अजीब जुनून क्यों है. उनका कहना था कि विकास के नाम पर प्रकृति को खत्म करना न सिर्फ गलत है, बल्कि देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक भी है.

भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली- ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने अरावली पहाड़ियों के महत्व को बताते हुए कहा कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात चार राज्यों से होकर गुजरती है. उन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ियां देश की भौगोलिक संरचना, पर्यावरण संतुलन और जलवायु के लिए बेहद जरूरी हैं.

श्रृंखलाओं को खत्म करने की कोशिश बेहद खतरनाक- ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी भी सरकार का इस तरह प्रकृति को नष्ट करने का इरादा देश और पूरे ग्रह के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतिहास बदलने की चाह समझ में आ सकती है, लेकिन उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं को बदलने या खत्म करने की कोशिश बेहद खतरनाक है.

