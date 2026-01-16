एक्सप्लोरर
इस महानगरपालिका में कांग्रेस का होगा मेयर, BJP को बड़ा झटका, शिंदे गुट का नहीं खुला खात
Latur Election Result 2026: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में हुए चुनाव के रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं. इस बीच लातूर का फाइनल आंकड़ा सामने आ गया है.
लातूर महानगरपालिका में कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई है. यहां कांग्रेस का मेयर बनना तय है. फाइनल नतीजों में कांग्रेस ने 43, बीजेपी ने 22, वंचित बहुजन अघाड़ी ने चार और एनसीपी ने एक सीट पर जीत हासिल की है. शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट का यहां खाता नहीं खुला. लातूर में कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था.
