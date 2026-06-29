'कमीशन' पर बातचीत वाला वीडियो AI जनरेटेड, आवाज भी डब की गई, एकनाथ शिंदे के MLA का दावा

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक राजेश क्षीरसागर ने कमीशन पर बातचीत वाले वायरल वीडियो पर सफाई दी है. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक सरकारी ठेकेदार से ‘कमीशन’ के भुगतान पर चर्चा करते हुए दिखाने वाला एक वीडियो एआई की मदद से छेड़छाड़ कर बनाया गया है और उसमें उनकी आवाज ‘डब’ की गई है.

रविवार (28 जून) को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में क्षीरसागर ने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सतेज पाटिल पर निशाना साधा है. उन्होंने इस वीडियो की जांच के लिए साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

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विधायक क्षीरसागर ने वीडियो को लेकर क्या कहा?

कोल्हापुर जिले से विधायक क्षीरसागर ने कहा कि उनकी टीम पूरे मामले पर नजर रख रही है और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है. क्षीरसागर ने दावा किया कि यह वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है और इसमें मेरी आवाज डब की गई है.’’

उन्होंने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो उनकी राजनीतिक छवि और करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि यह वीडियो 14 जनवरी को कोल्हापुर नगर निगम चुनाव से ठीक दो दिन पहले वायरल किया गया था. उन्होंने कहा कि उन चुनावों में पहली बार महायुति ने नगर निगम में सत्ता हासिल की थी.

साइबर पुलिस कर रही है मामले की जांच

विधायक राजेश क्षीरसागर की शिकायत पर साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. साइबर पुलिस द्वारा वीडियो के एआई एडिट होने और उसकी सत्यता और प्रामाणिकता की जांच की भी जांच की जा रही है. साइबर पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस वीडियो को लेकर सारा सच सामने आएगा. फिलहाल विधायक ने इस वीडियो को लेकर लगे आरोपों को एआई वीडियो बताकर खारिज कर दिया है.

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