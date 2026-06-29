पुणे के 26 वर्षीय व्यापारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. केतन और उसकी आरोपी मंगेतर सिया गोयल को बाली जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट तक ले जाने वाले ड्राइवर वैभव जाधव ने चौंकाने वाला दावा किया है. ड्राइवर का कहना है कि उसने सिया को कार के अंदर से केतन अग्रवाल का पासपोर्ट चुराते देखा था. सभी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उसे फोन आया था और केतन ने उसे बताया कि उसका पासपोर्ट कार में ही रह गया है, जबकि ड्राइवर को पहले से पता था कि सिया पासपोर्ट ले जा चुकी है.

दरअसल, एयरपोर्ट जाते समय कार के अंदर क्या हुआ, वैभव जाधव ने एक-एक बात का खुलासा किया है. सिया और केतन अग्रवाल प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जा रहे थे. इसके लिए उन्होंने पुणे से कार बुक की थी. सिया बाली जाने को तैयार नहीं थी, वह कार में बैठने को भी तैयार नहीं थी. इसलिए सिया के भाई साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया. सिया और उसके भाई साहिल की पुणे और रावेत (पिंपरी चिंचवाड़) के बीच बहस भी हुई थी.

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किसी बहाने से कार में वापस आई थी सिया, ले गई पासपोर्ट

इसके बाद, सिया और साहिल केतन अग्रवाल और उसके कुछ परिजनों के साथ मुंबई के लिए निकले. बीच में वे एक फूड कोर्ट में चाय-नाश्ते के लिए रुके थे. फिर सिया किसी बहाने से कार के पास आई और गाड़ी में से कुछ सामान निकालकर अपनी जेब में रख लिया. यह बात कार के ड्राइवर को पता चली.

बाद में ड्राइवर ने सबको मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ा. कुछ देर बाद, ड्राइवर के पास केतन का फोन आया और उसने बताया कि उसका कुछ सामान कार में रह गया है. केतन ने बताया कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद कार में होगा. ड्राइवर ने देखा था कि सिया फूड कोर्ट पर ही पासपोर्ट ले गई थी.

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