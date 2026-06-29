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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Murder Case: बाली नहीं जाना चाहती थी सिया, भाई ने जबदरस्ती कार में बैठाया, हुई लड़ाई, ड्राइवर ने कर दिया खुलासा

Ketan Murder Case: बाली नहीं जाना चाहती थी सिया, भाई ने जबदरस्ती कार में बैठाया, हुई लड़ाई, ड्राइवर ने कर दिया खुलासा

Ketan Agarwal Murder: ड्राइवर वैभव जाधव ने बताया कि एयरपोर्ट जाने के बीच केतन-सिया चाय के लिए रुके थे. वहां से सिया वापस कार में आई और कुछ सामान लेक गई. फिर केतन का फोन आया कि उसका पासपोर्ट गायब है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Jun 2026 08:09 AM (IST)
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पुणे के 26 वर्षीय व्यापारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. केतन और उसकी आरोपी मंगेतर सिया गोयल को बाली जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट तक ले जाने वाले ड्राइवर वैभव जाधव ने चौंकाने वाला दावा किया है. ड्राइवर का कहना है कि उसने सिया को कार के अंदर से केतन अग्रवाल का पासपोर्ट चुराते देखा था. सभी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उसे फोन आया था और केतन ने उसे बताया कि उसका पासपोर्ट कार में ही रह गया है, जबकि ड्राइवर को पहले से पता था कि सिया पासपोर्ट ले जा चुकी है. 

दरअसल, एयरपोर्ट जाते समय कार के अंदर क्या हुआ, वैभव जाधव ने एक-एक बात का खुलासा किया है. सिया और केतन अग्रवाल प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जा रहे थे. इसके लिए उन्होंने पुणे से कार बुक की थी. सिया बाली जाने को तैयार नहीं थी, वह कार में बैठने को भी तैयार नहीं थी. इसलिए सिया के भाई साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया. सिया और उसके भाई साहिल की पुणे और रावेत (पिंपरी चिंचवाड़) के बीच बहस भी हुई थी.

यह भी पढ़ें: Ketan Murder Case: सिया गोयल को लोहागढ़ किले में लेकर गई पुलिस, पुतले की मदद से क्राइम सीन रीक्रिएट

किसी बहाने से कार में वापस आई थी सिया, ले गई पासपोर्ट

इसके बाद, सिया और साहिल केतन अग्रवाल और उसके कुछ परिजनों के साथ मुंबई के लिए निकले. बीच में वे एक फूड कोर्ट में चाय-नाश्ते के लिए रुके थे. फिर सिया किसी बहाने से कार के पास आई और गाड़ी में से कुछ सामान निकालकर अपनी जेब में रख लिया. यह बात कार के ड्राइवर को पता चली. 

बाद में ड्राइवर ने सबको मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ा. कुछ देर बाद, ड्राइवर के पास केतन का फोन आया और उसने बताया कि उसका कुछ सामान कार में रह गया है. केतन ने बताया कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद कार में होगा. ड्राइवर ने देखा था कि सिया फूड कोर्ट पर ही पासपोर्ट ले गई थी.

यह भी पढ़ें: Ketan Murder: शॉपिंग के लिए 1 करोड़, सगाई से पहले चेतन के साथ उदयपुर ट्रिप, केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case Siya Goyal
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