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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Murder: शॉपिंग के लिए 1 करोड़, सगाई से पहले चेतन के साथ उदयपुर ट्रिप, केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Ketan Murder: शॉपिंग के लिए 1 करोड़, सगाई से पहले चेतन के साथ उदयपुर ट्रिप, केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Ketan Murder Case: हत्या के बाद अब नए-नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि केतन से सगाई होने से पहले सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ उदयपुर ट्रिप पर गई थी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Jun 2026 07:18 AM (IST)
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पुणे के कारोबारी केतन की हत्या के बाद अब नए-नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि केतन से सगाई होने से पहले सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ उदयपुर ट्रिप पर गई थी. पुलिस जांच में इस बात का जिक्र किया गया है. सिया और केतन अग्रवाल ने फरवरी में सगाई की थी. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस प्यार के पीछे केतन को खत्म करने की खौफनाक साजिश थी.

पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक ग्रुप के साथ सगाई से कुछ हफ्ते पहले उदयपुर घूमने गए थे. वह वहां कई दिन रुके थे. फिलहाल पुलिस अब उदयपुर एंगल, ट्रिप रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा कर इस साजिश की कड़ियों को जोड़कर जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक सिया ने बताया कि वह कभी केतन से शादी नहीं करना चाहती थी.

केतन से शादी नहीं करना चाहती थी सिया

सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसकी हत्या के पीछे वजह यह थी कि उसे कम से कम 3 साल का समय और मिल जाएगा. सिया और चेतन को शादी तोड़ने से बदनामी का भी डर सता रहा था. सिया तीन साल बाद चेतन चौधरी से शादी करना चाहती थी.

जांच में पता चला है कि सिया ने केतन अग्रवाल से शॉपिंग के बहाने 1 करोड़ रुपये लिए जो उसने चेतन को दे दिए. चेतन इस पैसे से अपना करियर और कारोबार सेट करना चाहता था. चेतन ने सिया से कहा था कि पैसा मिलने के बाद उसे आर्थिक रूप से खड़ा होने में कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा. हत्या के पीछे प्लान यह भी था कि केतन को मारने के कुछ महीनों बाद चेतन सिया गोयल के घरवालों से मुलाकात करता और शादी की बातचीत करता. 

पुलिस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन

पुलिस ने पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी एवं उनकी मंगेतर सिया गोयल को रविवार (28 जून) को लोहागढ़ किले ले जाकर घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया. पुलिस के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य 18 जून के सटीक घटनाक्रम का पता लगाना है.

आरोप है कि सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को किले से धक्का देकर हत्या कर दी थी. पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सिया को लोहागढ़ किले में उस स्थान पर ले जाया गया, जहां से उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर अग्रवाल को कथित रूप से धक्का दिया था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 07:18 AM (IST)
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MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case
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